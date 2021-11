Jeff Bezos dit qu’il investit plus dans le climat que dans les voyages spatiaux

Avec des milliardaires apparemment concentrés sur l’exploration spatiale, des doigts apparaissent parfois qui indiquent leur fortune comme une solution aux problèmes mondiaux : de la faim au changement climatique. Lors d’un débat, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il dépensait plus d’argent pour lutter contre le changement climatique que pour les voyages dans l’espace.

Pour vous, Bezos Earth Fund prouve exactement cet investissement.

Lors d’un débat au Forum Ignatius à Washington, Jeff Bezos a remis en question son opinion sur les critiques qui soutiennent que les milliardaires devraient investir leur fortune dans la lutte contre le changement climatique, plutôt que de dépenser des millions de dollars en voyages spatiaux.

Jeff Bezos a toujours montré un intérêt démesuré pour l’exploration spatiale. En fait, selon CNBC, lors de l’obtention de son diplôme, il a admis vouloir construire « des hôtels spatiaux, des parcs d’attractions, des yachts et des colonies pour deux ou trois millions de personnes » en orbite terrestre. Plus que cela, il a révélé dans le même débat qu’à l’avenir, les personnes nées dans l’espace visiteront la Terre, comme s’il s’agissait d’une réserve naturelle.

Ainsi, tout en reconnaissant qu’il y a une quantité « énorme » de choses à faire sur Terre, Jeff Bezos a admis que pour que l’humanité continue de croître en tant que civilisation, il est nécessaire de chercher à développer des ressources sur d’autres planètes.

Il leur manque la dualité dont nous avons besoin pour faire les deux et que les deux sont profondément liés. En fait, je dépense encore plus d’argent pour le Bezos Earth Fund que je n’en dépense pour l’espace.

a révélé Jeff Bezos.

Le Bezos Earth Fund que les fondateurs d’Amazon et de Blue Origin ont mentionné a été créé par vous en 2020 pour fournir des subventions aux scientifiques, aux militants et aux organisations qui luttent contre le changement climatique. Jusqu’à présent, le fonds a fourni 947 millions de dollars et vise à émettre les 9 milliards de dollars restants – sur les 10 milliards de dollars initiaux – d’ici 2030.

A lire aussi :