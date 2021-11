20 ans de Xbox pleins de nouveautés et de surprises

Ces dernières semaines, et au cours des célébrations de son 20e anniversaire, Xbox a lancé plusieurs initiatives de célébration qui incluent de nombreux (et bons) nouveaux ajouts.

Venez découvrir ces nouvelles fonctionnalités révélées dans votre dernière Xbox Wire.

Bêta multijoueur Halo Infinite

C’est l’une des marques emblématiques de Xbox. Le Master Chief est l’un des personnages les plus importants de l’histoire du jeu vidéo exclusif sur console et n’a pas pu être laissé de côté pour les célébrations. En plus de cela, puisqu’il est sur le point de revenir avec Halo Infinite.

Ainsi, sur Xbox Wire publié plus tôt cette semaine, il a été révélé par Xbox et 343 Industries que la version bêta multijoueur pour Halo Infinite (gratuit pour jouer) ainsi que la saison 1. X|S Series, Xbox One et Windows PC.

Avec 3 semaines de son lancement, la bêta est également désormais disponible pour Xbox Cloud Gaming et avec la saison 1 (Heroes of the Reach), les joueurs auront accès à toutes les cartes, aux principaux modes de jeu (dont Arena et Big Team Battle), les les nouveaux Halo Academy et Battle Pass, avec tous nos progrès d’ici à la sortie (progrès, cosmétiques, déverrouillages, statistiques) seront reportés sur la version finale du jeu lorsque Halo Infinite sortira le 8 décembre.

Mise sous tension : l’histoire de la Xbox

Cependant, toujours dans le cadre de ses 20 ans, Xbox invite tous les joueurs à faire un voyage dans le temps à travers une série au format documentaire « en coulisses », qui montre l’évolution de la marque jusqu’à aujourd’hui.

C’est un voyage dans le temps de deux décennies, décrit par les équipes qui l’ont vécu, et il s’appelle Power On : The Story of Xbox.

Dans Power On: The Story of Xbox, et parmi de nombreuses révélations intéressantes, l’histoire de Xbox est racontée et comment elle a commencé à partir d’un projet d’un petit groupe de joueurs au sein de Microsoft qui a grandi, grandi et est devenu la marque de divertissement géante qui est aujourd’hui .

En cours de route, de nombreux défis ont été surmontés et certains obstacles ont dû être contournés ou surmontés, tels que le tristement célèbre Anneau rouge de la mort.

Il y aura 6 épisodes qui seront disponibles à partir du 13 décembre sur de nombreuses plateformes vidéo, telles que Roku, IMDb TV, YouTube, Redbox, entre autres.

Plus de 70 jeux rétrocompatibles

Bien que 20 ans soient Xbox, nous avons tous gagné avec son anniversaire et ce Xbox Wire a également révélé que 70 autres jeux avaient atteint la rétrocompatibilité. Mais ce ne sont pas n’importe quels jeux. Il y avait 70 titres tirés directement de la capsule temporelle qui, depuis 20 ans, a été alimentée par certains des jeux Xbox les plus emblématiques (360 et One).

Ces jeux bénéficieront de la puissance de traitement et des graphismes de la Xbox Series X|S et beaucoup recevront également des améliorations de résolution.

Quelques exemples de ces jeux parcourent toute la série Max Payne et FEAR, ou encore Dead or Alive Ultimate, Star Wars : Jedi Knight II, Star Wars : Starfighter et Otogi.

De plus, FPS Boost était également disponible pour 11 de ces nouveaux jeux et pour 26 autres déjà dans la bibliothèque de titres rétrocompatibles.

Concernant FPS Boost, il a même été révélé que FPS Boost rejoint Xbox Cloud Gaming (Beta) pour des jeux comme Fallout 76 et Fallout 4.

Dwayne « The Rock » Johnson rejoint la Xbox Party

L’une des grandes surprises de Xbox Wire a été la révélation que Dwayne « The Rock » Johnson (pas de présentation, n’est-ce pas ?) se joint également à la soirée Xbox.

En fait, lors de la diffusion sur Xbox Wire, un partenariat entre Xbox et « Red Notice » de Netflix et Dwayne « The Rock » Johnson a été annoncé.

Ce partenariat offrira une expérience en ligne inspirée de « Red Notice » et qui sera remplie d’artefacts et d’insinuations Xbox, offrant aux fans la possibilité de gagner plus de 1 000 prix (éditions limitées).

Les articles liés à la Xbox que vous pouvez trouver sont variés et peuvent être des consoles (passées ou récentes), des accessoires, des personnages de jeu, des armes et des véhicules de jeu comme Halo, Gears of War, Forza Horizon, Minecraft, Microsoft Flight Simulator, Doom ou Fallout, et plus encore. .

Xbox et Adidas

Il n’y a pas de Noël ou d’anniversaire où il n’y a pas de vêtements mélangés dans les cadeaux, n’est-ce pas ? Même si ce n’est qu’une paire de chaussettes. Eh bien, à l’occasion de cette célébration du 20e anniversaire de la Xbox, la marque s’est associée à Adidas, ce qui a conduit à la création de la toute première collection de tennis, inspirée de la console.

Nous sommes ravis de proposer les troisième et dernière chaussures inspirées de la Xbox Series X à nos fans du monde entier. Cependant, comme de nombreuses industries, nous sommes confrontés à des retards d’expédition mondiaux, ils peuvent donc arriver un peu plus tard que prévu. Nous aurons bientôt plus de détails sur la façon dont les fans peuvent mettre la main sur quelques-unes de ces merveilles !

Netcost-security.fr souhaite féliciter Xbox et profite de cette occasion pour vous remercier pour sa présence forte et constante avec Netcost-security.fr au cours de ces deux décennies ! Et ça… venez encore deux !