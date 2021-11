Maintenant disponible le nouveau Media Player dans Windows 11

Comme cela s’est produit à d’autres occasions, nous annonçons aujourd’hui une nouvelle application pour Windows 11. De plus, comme d’habitude, cette nouvelle application arrivera en premier sur le canal Insiders of Dev. Il s’agit de Media Player, qui remplace le regretté Groove Music et qui veut être le nouvel épicentre de nos fichiers multimédias.

Media Player arrive sur Windows 11

Ils ont conçu le nouveau lecteur multimédia pour que l’écoute et la visualisation de nos fichiers multimédias soient plus agréables dans Windows 11. Nous connaissions déjà Media Player à travers les images habituelles de Panos Panay et maintenant c’est une réalité. Ce nouveau lecteur s’accordera à merveille avec nos collections de musique et de vidéos locales et s’adaptera parfaitement au nouveau look de Windows 11.

Le nouveau lecteur multimédia est conçu pour rendre l’écoute et la visualisation de vos médias plus agréables sur Windows 11. Au cœur de Media Player se trouve une bibliothèque musicale complète. Nous permettant de naviguer et de lire rapidement de la musique, ainsi que de créer et de gérer des listes de lecture. Si votre collection de musique est sur Groove Music aujourd’hui, votre bibliothèque et vos listes de lecture migreront automatiquement vers cette nouvelle expérience. La nouvelle mise à jour de Media Player remplacera l’application Groove Music.

La vue de lecture nous donne des pochettes d’album et des images de qualité de nos artistes. Ceux-ci apparaîtront également en plein écran et dans les expériences de mini-joueurs.

Media Player inclut également une prise en charge complète de la navigation, de la gestion et de la visualisation de notre collection de vidéos locales. Tout le contenu des dossiers de musique et de vidéo sur notre PC apparaîtra automatiquement dans notre bibliothèque. Mais, nous pouvons également indiquer au lecteur multimédia où rechercher du contenu supplémentaire dans les paramètres de l’application. L’accessibilité a également été améliorée, avec des raccourcis clavier améliorés et une prise en charge des raccourcis clavier pour les utilisateurs de clavier et d’autres technologies d’assistance.

Si vous utilisez l’ancien mais fiable lecteur Windows Media, il sera toujours disponible dans les outils Windows. Ce n’est que le début, mais la vérité est que cela semble très intéressant.