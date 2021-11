L’écran bleu emblématique et redouté reviendra sur Windows 11

Il y a certains éléments d’identification, et quelque chose à craindre dans Windows. L’un d’eux est le tristement célèbre Blue Screen of Death (BSoD) qui reviendra bientôt sur Windows. Windows 11 a remplacé l’écran bleu par un écran noir, mais la société reviendra à sa gamme de couleurs bleue. Windows 11 build 22000.346 a fait la une des journaux pour avoir apporté les emojis controversés de Microsoft aux canaux Release Preview et Beta, mais il a également inclus le passage à BSoD.

Windows 11 passe du noir au bleu pour votre capture d’écran

« Nous changeons la couleur de l’écran en bleu lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou qu’il y a une erreur d’arrêt comme dans les versions précédentes de Windows », lit le journal des modifications pour Windows 11 build 22000.346.

Le BSoD est un écran d’erreur familier qui apparaît lorsque Windows rencontre certains problèmes. Il existe même un subreddit dédié au partage d’exemples d’une telle capture d’écran dans des lieux publics.

Cette modification de la capture d’écran de la mort et d’autres modifications par rapport à la version 22000.346 sont actuellement en cours de test sur les canaux Release Preview et Beta du programme Windows Insider. En supposant qu’il n’y ait pas de problème, le BSoD devrait revenir sous Windows dans un proche avenir.

Microsoft semble être un grand fan de la couleur bleue. En débattant de la manière de rapprocher le logo de Windows 11 de l’identité de Microsoft, l’équipe de conception de l’entreprise a décidé de le rendre bleu. « Comment pourrions-nous essayer de rapprocher Windows et Microsoft ? » Un membre de l’équipe de conception de Microsoft a demandé dans une vidéo. « Nous avons donc regardé le logo Microsoft et l’avons rendu bleu ».

Donc, si vous pensiez vous être débarrassé de la capture d’écran d’erreur classique de Windows 11, sachez qu’il n’en est pas ainsi. Dans les semaines à venir il sera disponible dans vos équipes pour donner une touche de couleur aux problèmes qui peuvent survenir.