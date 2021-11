Utilisez-vous WhatsApp sur votre ordinateur ? Il y a des nouvelles à venir pour les applications de bureau

Maintenant qu’il est possible d’utiliser WhatsApp sur votre ordinateur sans que votre smartphone soit connecté et sur plusieurs appareils, vous devez doter les applications de nouvelles fonctionnalités.

L’objectif semble être de rendre le service de chat universel, aussi complet sur ordinateur que sur smartphone.

Les nouvelles associées à WhatsApp ont rendu les utilisateurs heureux. Malgré les problèmes liés aux questions de confidentialité, la vérité est qu’il s’agit d’un service qui répond de plus en plus aux besoins de communication en ligne.

La version smartphone est toujours au cœur de ce service, cependant, les demandes des consommateurs ont rendu les versions web et desktop de plus en plus complètes.

L’une des meilleures nouvelles est la possibilité récente d’utiliser le service sur quatre appareils simultanément plus un smartphone. De plus, il est à noter qu’il n’est plus nécessaire d’avoir le smartphone allumé pour que les conversations aient lieu.

Si vous voulez savoir comment faire, on vous l’explique dans l’article ci-dessous :

WhatsApp pour ordinateur aura bientôt plus de nouvelles

Les applications pour Windows et macOS pourraient bientôt recevoir une mise à jour majeure avec plusieurs nouvelles fonctionnalités qui révèlent que la marque souhaite rendre le service de plus en plus universel.

Un site italien, Aggiornamenti Lumia, a révélé à travers des images certaines des nouveautés qui sont sur le point d’arriver.

Désormais, le mode dessin se démarque, avec une zone qui vous permettra d’écrire ou de dessiner quelque chose à envoyer, sans avoir recours à un logiciel tiers pour le faire, et très utile pour les écrans tactiles.

WhatsApp UWP (Universal Windows Platform, permet d’utiliser l’application également sur Xbox) sera développé conformément à Windows 11, avec des panneaux semi-transparents. Il fonctionnera même lorsqu’il est fermé, les notifications étant envoyées normalement.

Les paramètres seront également affinés et regroupés en 6 catégories : Général, Compte, Conversations, Notifications, Stockage et Aide.

Ces nouveautés en termes d’interface sont associées à Windows, cependant, le site WABetaInfo a déjà indiqué que l’application pour macOS sera également mise à jour, mais aucune autre information ou image associée n’a encore été partagée.