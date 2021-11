Un astéroïde près de la Terre pourrait être un morceau de la Lune après tout

Il a été découvert en 2016 et nommé d’après l’astéroïde Kamo’oalewa, également connu sous le nom de « mini-lune ». Ce morceau de roche mesure environ 40 mètres de diamètre, il est rond et lorsqu’il est « proche » de la Terre il se trouve à une distance de 5 210 000 km. Il a la particularité de chasser notre planète pendant environ 500 ans et, selon les calculs, il en resterait encore quelques centaines environ. Cependant, ce n’est que maintenant qu’il a été conclu que cette roche pourrait, après tout, être un morceau de notre Lune.

Il n’est pas facile de voir l’origine de ces roches, dites quasi-satellites – une sous-catégorie d’astéroïdes géocroiseurs qui orbitent autour du Soleil. Ces objets sont faibles et difficiles à observer.

Un astéroïde qui faisait partie de la Lune il y a plusieurs millions d’années

Un astéroïde géocroiseur appelé Kamo’oalewa pourrait être un fragment de notre Lune, selon une nouvelle étude. Ce petit astéroïde, rotateur rapide du groupe Apollo.

Le télescope PanSTARRS à Hawaï a découvert Kamo’oalewa en 2016. Le nom vient d’une chanson hawaïenne qui fait allusion à la progéniture voyageant seule. L’astéroïde a à peu près la taille d’une grande roue, environ 40 mètres de diamètre – et s’approche de la Terre jusqu’à environ 5 millions de kilomètres.

En raison de son orbite, Kamo’oalewa ne peut être observé depuis la Terre que quelques semaines en avril. Sa taille relativement petite signifie qu’il ne peut être vu qu’avec l’un des plus grands télescopes de la Terre.

Ainsi, en utilisant le grand télescope binoculaire sur le mont Graham dans le sud de l’Arizona, les astronomes ont découvert que le motif de la lumière réfléchie de Kamo’oalewa, appelé spectre, correspond aux roches lunaires des missions Apollo de la NASA, suggérant qu’elle est originaire de la Lune.

Les chercheurs ne savent toujours pas comment l’astéroïde a pu s’échapper de la lune. C’est en partie parce qu’il n’y a pas d’autres astéroïdes connus d’origine lunaire.

J’ai examiné tous les spectres d’astéroïdes géocroiseurs auxquels nous avions accès, et rien ne correspondait.

A expliqué Ben Sharkey, étudiant en sciences planétaires à l’Université de l’Arizona et auteur principal de l’article sur Communications Earth and Environment.

Kamoʻoalewa : Plus de 3 ans pour trouver une explication de son spectre

L’équipe qui s’est penchée sur les origines de Kamo’oalewa a mis encore trois ans de chasse pour trouver une explication plausible. Après avoir raté l’occasion d’observer l’astéroïde en avril 2020 en raison de la fermeture du COVID-19 du Grand télescope binoculaire, l’équipe a trouvé la dernière pièce du puzzle en 2021.

Ce printemps, nous avons eu beaucoup d’observations utiles et nous avons dit : « Wow, c’est réel. » C’est plus facile à expliquer avec la Lune qu’avec d’autres idées.

dit Sharkey.

L’orbite de Kamo’oalewa est un autre indice de ses origines lunaires. Son orbite est similaire à celle de la Terre, mais avec une légère inclinaison. Son orbite n’est pas non plus typique des astéroïdes géocroiseurs, selon le co-auteur Renu Malhotra, professeur de sciences planétaires qui a dirigé la partie analyse de l’orbite de l’étude.

Selon l’expert, il est très peu probable qu’une variété d’astéroïdes proches de la Terre se déplace spontanément sur une orbite proche du satellite comme Kamo’oalewa. Par conséquent, cette roche ne restera pas très longtemps dans cette orbite particulière, seulement environ 300 ans dans le futur. On estime également qu’il a atteint cette orbite il y a environ 500 ans.

Kamo’oalewa est environ 4 millions de fois plus faible que l’étoile la plus faible que l’œil humain puisse voir dans un ciel sombre. En tant que telles, ces observations étaient difficiles et les informations n’ont été obtenues que grâce à l’immense pouvoir de collecte de lumière des télescopes jumeaux de 8,4 mètres du grand télescope binoculaire.