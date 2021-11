Volvo veut construire une troisième usine en Europe pour répondre à la demande d’électricité

Actuellement, Volvo a entre les mains l’une des stratégies d’électrification les plus ambitieuses du secteur : d’ici 2025, elle prévoit que la moitié de ses ventes seront des modèles hybrides et l’autre moitié des modèles purement électriques. Comme il projette un avenir électrique, le constructeur souhaite également, jusqu’en 2030, que ses ventes ne correspondent qu’à des voitures électriques.

Pour répondre à cette demande, Volvo envisage de construire une troisième usine en Europe.

Alors que de nombreux analystes avertissent que la transition vers la mobilité électrique pourrait conduire à une réduction des capacités de production des grands constructeurs, Volvo envisage d’ouvrir une troisième usine en Europe. Compte tenu des objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés, cette nouvelle infrastructure permettrait de répondre à la demande de voitures électriques.

Nous avons besoin de nos deux usines en Europe… mais nous avons besoin de plus. C’est pourquoi nous voulons construire une troisième usine.

A expliqué Bjorn Annwall, directeur financier de Volvo.

Volvo possède actuellement deux usines en Europe : une à Torslanda, en Suède, et une autre à Gand, en Belgique. Selon un porte-parole du constructeur, la construction d’une nouvelle usine, qui serait opérationnelle au milieu de la décennie, lui permettrait d’augmenter sa capacité de production, dépassant les 1,2 million de voitures par an.

Selon Reuters, Volvo est déjà capable de produire 1,2 million de voitures par an dans ses six usines à travers le monde. Cependant, il entend garantir plus d’espace pour augmenter encore sa capacité à l’avenir.

Ce que l’on peut dire à ce stade, c’est qu’aucune décision n’a encore été prise. Cependant, Volvo Cars a connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie et a l’intention de continuer à croître à un rythme similaire à l’avenir.

a déclaré le porte-parole.

