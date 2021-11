Les États-Unis accusent la Russie d’avoir tiré un missile anti-satellite ! astronautes en danger

Les Etats-Unis sont déjà venus condamner, « avec véhémence », le tir d’un missile anti-satellite fabriqué par la Russie. Le tir a créé des milliers de débris qui menacent les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS).

Les astronautes de la NASA Raja Chari, Kayla Barron et Tom Marshburn, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer ont dû se réfugier dans la capsule Dragon de SpaceX, par laquelle ils sont arrivés il y a quelques jours à peine.

À cause du missile, les astronautes à bord de l’ISS ont dû se réfugier

Selon le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, la Russie a mené de manière irresponsable un essai destructeur d’un missile antisatellite à ascension directe contre l’un de ses propres satellites. L’action « a généré plus de 1 500 débris orbitaux traçables et des centaines de milliers de fragments plus petits de débris orbitaux » qui « menacent désormais les intérêts de toutes les nations ».

Les sept astronautes à bord de l’ISS ont dû se réfugier dans les navires amarrés à la station afin de se préparer à une éventuelle évacuation.

L’agence spatiale russe Roscosmos avait précédemment révélé que les astronautes à bord de la Station spatiale internationale étaient hors de danger, sans parler du prétendu test de missile. Dans un message diffusé via le réseau social Twitter, il est mentionné que l’itinéraire de l’objet, qui a obligé l’équipage à se déplacer vers le navire, comme procédure standard, est parti de l’ISS.

En calculant les trajectoires de l’ISS et des objectifs proches, le satellite cible aurait pu être Cosmos 1408, qui n’a pas été actif depuis les années 1980. Rappelons qu’il n’y a pas si longtemps, l’ISS a dû changer de trajectoire pour éviter d’être touchée par un morceau de chinois. satellite qui avait été détruit en 2007 par un test de missile anti-satellite chinois.