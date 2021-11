Xiaomi a reculé et n’apportera pas la version améliorée de MIUI 12.5 à ces smartphones

Avec MIUI 13 encore à développer, Xiaomi a décidé d’apporter une mise à jour intermédiaire pour ses smartphones. Gardant la même numérotation, il a finalement été désigné sous le nom de MIUI 12.5 Enhanced Version et a apporté de nouvelles fonctionnalités.

On s’attendait à ce que cette nouvelle version soit publiée pour tous les smartphones disposant encore de mises à jour, mais Xiaomi a décidé de prendre du recul. Après tout, MIUI 12.5 Enhanced Version n’atteint pas tout le monde et ces smartphones sont laissés de côté.

Xiaomi a reculé sur certains smartphones

Xiaomi conserve un record inégalé en matière de mises à jour. MIUI est constamment renouvelé avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations à différents niveaux. La marque cherche toujours à apporter le dernier Android et ainsi garder vos smartphones avec les dernières mises à jour.

Lors du développement de MIUI 13, la marque a décidé de sortir une version intermédiaire, prête à apporter les améliorations nécessaires et à corriger certains bugs. C’est ainsi qu’est venue la version améliorée MIUI 12.5, que Xiaomi a promise pour une grande liste de smartphones.

MIUI 12.5 Enhanced Version ne sera pas pour tout le monde

Même avec cette certitude annoncée, il y a maintenant un revers et il a été révélé que certains smartphones n’auront pas accès à cette version de MIUI. L’information a été présentée par la chaîne Telegram Mi Fans Home, qui a révélé la liste, qui n’est pas longue.

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7S

Redmi Note 7

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Ces smartphones doivent désormais attendre la version 12 de MIUI pour obtenir la mise à jour qu’ils attendaient. Celui-ci n’a toujours pas de date de sortie définie, mais on sait que Xiaomi le présentera prochainement, après une période de test.

MIUI 13 sera la prochaine grande mise à jour

Cette même publication de la chaîne Mi Fans Home a révélé des informations pour le moins étranges. Il révèle que le Xiaomi Mi A3 ne recevra pas non plus cette mise à jour intermédiaire. Comme il s’agit d’un smartphone Android d’origine, il est naturel et logique de ne pas recevoir la version améliorée MIUI 12.5.

Même les smartphones Redmi qui sont maintenant connus pour manquer de cette mise à jour ne savent toujours pas si MIUI 13 sera disponible. Xiaomi a mis à jour ces modèles, et certains ont même reçu la dernière version. Reste à attendre et à découvrir ce que la marque prépare prochainement.