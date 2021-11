C’est même éclatant ! La charge de la batterie sur les smartphones atteindra 150W (bientôt)

Si, il y a encore quelques années, charger une batterie de smartphone à 18W était associé à une charge rapide, aujourd’hui la norme est de 33W. Les batteries d’une capacité d’environ 4500 mAh se chargent, avec cette puissance, en environ 45 minutes à 1 heure.

Reste qu’il y a des marques qui, surtout dans leur haut de gamme, ont déjà un peu élevé la barre et on voit des batteries se recharger à 120W. Ici, 4500 mAh se chargent en seulement 15 minutes, de 0 à 100 %. Mais ce seuil pourrait être dépassé prochainement.

Les technologies de charge des batteries continuent d’évoluer

Les technologies associées aux batteries de smartphones ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a une limitation physique dans sa taille, qui limite l’augmentation de l’autonomie, sans remettre en cause la taille du smartphone. Les fabricants se sont donc concentrés sur la vitesse de chargement.

Pendant un certain temps, nous avons entendu dire que des puissances de charge plus élevées étaient à venir, cependant, les problèmes de surchauffe et d’autonomie de la batterie étaient des aspects qui ont fini par peser sur le report de certaines versions.

La vérité est qu’aujourd’hui, tout bon smartphone charge déjà la batterie à 33W ou 25W, les modèles bas de gamme à 18W et il y a quelques modèles haut de gamme qui ont déjà des vitesses de charge beaucoup plus rapides, supérieures à 60W, le maximum étant établi en 120W/ 125W, par Xiaomi ou OPPO.

La dégradation de la batterie est quelque chose qui continue d’inquiéter les fabricants et les consommateurs, cependant, il a été prouvé que l’impact n’est pas si pertinent par rapport à des vitesses de charge plus lentes.

Dans ce développement, nous savons également déjà que Xiaomi développera son HyperCharge à 200W, mais son lancement peut encore prendre un an ou deux pour être prêt et sûr à être placé sur les smartphones.

Jusqu’à 150W et au-delà !

Or, le fait est que lors des sorties de la prochaine saison qui démarre dès décembre, on pourrait même voir la présentation d’une technologie de recharge à 150W ! Dans Publication qui révèle peu, le leaker Digital Chat Station, n’a laissé que le message suivant : 150W⚡

Cependant, dans les commentaires, il est révélé que cette technologie sera bientôt disponible. On ne sait pas de quel fabricant il peut s’agir ni combien de temps il pourra charger une batterie de 4500 mAh, mais ce sera certainement moins de 15 minutes.

Les consommateurs restent sceptiques quant à ces vitesses de charge et à leur durabilité. La surchauffe est un autre problème qui se pose toujours. Nous serons attentifs à comprendre ce qui se prépare.