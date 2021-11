Le créateur de Bitcoin (Satoshi Nakamoto) est déjà le 15e plus riche du monde

Bitcoin est apparu en 2008 et jusqu’à présent, la véritable identité de son créateur est encore inconnue. Bien que certains disent que Satoshi Nakamoto n’est qu’une personne, d’autres soutiennent qu’il s’agit d’un groupe composé de quatre éléments.

Selon des informations récentes, le créateur de Bitcoin est actuellement le 15e plus riche du monde.

Le concept de bitcoin a été mentionné pour la première fois en 2008 dans un livre écrit par une personne anonyme qui a pris le pseudonyme de Satoshi Nakamoto – bien qu’il ne soit pas clair si le nom représente un seul individu ou un groupe de personnes. À l’époque, le livre décrivait la technologie qui serait associée à la crypto-monnaie, lancée l’année suivante (2009).

Bitcoin est une monnaie virtuelle basée sur le système peer-to-peer (P2P). Le P2P est un système qui ne prévoit pas l’existence d’une autorité centralisée qui contrôle la monnaie ou les transactions, comme c’est le cas pour les autres monnaies (par exemple, l’euro est contrôlé par la Banque centrale européenne).

Bitcoin Creator a 1 100 000 bitcoins

Le créateur de Bitcoin Satoshi Nakamoto est actuellement l’une des personnes les plus riches du monde. En mars, Satoshi Nakamoto figurait déjà sur la liste des personnes les plus riches et en octobre, il était même la 13e personne la plus riche du monde. Bitcoin Creator est actuellement en 15ème position.

Satoshi Nakamoto a extrait la pièce lors de son implication dans le projet, mais il n’a jamais déplacé de bitcoins. Compte tenu de la valeur actuelle de la monnaie numérique, et considérant que Nakamoto possède 1 100 000 bitcoins, cela le place dans le TOP 15 des plus riches.

Le Bitcoin est actuellement en baisse de plus de 7%, s’établissant à 53 mille euros.