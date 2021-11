L’ordinateur de bureau tout-en-un HP 34 axé sur les créateurs est désormais disponible en pré-commande

En bref : il est loin le temps où les PC tout-en-un (AiO) étaient achetés uniquement par les employés de bureau et ceux qui ne savaient pas ce que le PC représentait réellement. Aujourd’hui, les tout-en-un peuvent offrir un mélange convaincant d’affichage haut de gamme et de matériel puissant dans une seule unité, et le tout-en-un HP Envy 34 en est un excellent exemple.

Après avoir présenté sa machine plus tôt cette année, HP a confirmé que l’Envy 34 All-in-One peut désormais être pré-commandé sur son site Web, avec une livraison prévue pour le 30 novembre 2021.

Le point culminant ici est l’écran : un IPS 5K (5120 x 2160) de 34 pouces pouvant atteindre 500 nits et couvrant 98% de la gamme de couleurs DCI-P3. Cette haute résolution, cette taille et ce format d’image 21:9 en font une excellente option pour les créateurs de contenu, ainsi que pour les fans de productivité et de multitâche. Il est également livré avec une caméra magnétique détachable avec éclairage amélioré HP et une recharge sans fil intégrée à la base.

Les acheteurs obtiennent également un processeur Core i7-11700 de 11e génération à huit cœurs/seize threads. Le processeur Intel offre une fréquence de base de 2,5 GHz, une augmentation jusqu’à 4,9 GHz et 16 Mo de cache L3.

Mais le tout-en-un HP Envy 34 n’est pas qu’une question de travail. Il est également livré avec une carte graphique Nvidia RTX 3060 en standard, vous permettant de jouer à Watch Dogs Legion et Assassin’s Creed Valhalla à environ 60 ips en 1080p, ou Shadow of the Tomb Raider à environ 83 ips en 1440p, comme le montrent nos propres tests. .

Ailleurs, l’AiO de HP comprend 16 Go de RAM DDR4-2666 et un SSD NVMe TLC M.2 de 1 To; il y a trois emplacements d’extension M.2 supplémentaires. La connectivité est fournie via un port HDMI 2.1, trois ports d’affichage, trois ports de type C (deux Thunderbolt 4), six ports USB de type A (quatre 10 Gb/s, deux 5 Gb/s), un RJ-45 et une prise casque.

Les acheteurs bénéficient également d’un lecteur de carte mémoire 3-en-1 intégré, de deux haut-parleurs Bang & Olufsen et de Windows 11 Home.

Le tout-en-un HP Envy 34 peut être pré-commandé dès maintenant pour 2 349,99 $. Nous pouvons nous attendre à ce que des modèles plus puissants avec des options de carte graphique/processeur plus robustes arrivent à un moment donné dans le futur.

HP organise actuellement une vente anticipée de vacances qui propose de nombreuses remises sur les ordinateurs portables, les PC et plus encore, y compris le bureau Omen 30L alimenté par RTX 3080.