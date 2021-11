Samsung publie une mise à jour One UI 4 et Android 12 pour la série Galaxy S21

Samsung a enfin publié la mise à jour Android 12 pour les téléphones Galaxy S21 après des mois de tests bêta. La mise à jour a été publiée pour la première fois en tant que version bêta publique en septembre et a ajouté de nouvelles fonctionnalités jusqu’à présent. La série Galaxy S21, y compris S21, S21 Plus et S21 Ultra, bénéficiera d’une interface utilisateur 4 alimentée par Android 12 à partir d’aujourd’hui.

One UI 4 avec la mise à jour Android 12 inclut des fonctionnalités telles que :

Matériel que vous stylisez

Widgets repensés

Fonctionnalités axées sur la confidentialité

Nouvelles fonctionnalités du clavier

Emoji animés et autocollants

Avec le dernier One UI 4, optimisé par Android 12, Samsung ajoute plus de fonctionnalités de sécurité au système d’exploitation. D’alerter les utilisateurs lorsqu’une application essaie d’accéder à votre caméra ou à votre microphone. Un tableau de bord de confidentialité permettra aux utilisateurs de regrouper tous leurs contrôles de confidentialité en un seul endroit, ce qui leur permettra de surveiller facilement les paramètres de confidentialité.

Avec une multitude de nouvelles palettes de couleurs parmi lesquelles choisir, vous pouvez modifier l’apparence de tout, de votre écran d’accueil aux icônes, menus, boutons et arrière-plan. Et avec des widgets repensés qui offrent une personnalisation encore plus poussée. De plus, One UI 4 offre une plus grande variété de fonctionnalités d’emoji, de GIF et d’autocollants disponibles directement à partir de votre clavier.

Disponibilité:

En parlant de la disponibilité de One UI 4, la série S21 recevra cette mise à jour à partir du 15 novembre. Cependant, la note de bas de page du communiqué de presse indique que la mise à jour pour les Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE et d’autres sera également déployée à une date ultérieure prochainement. La série de montres Galaxy qui obtiendra la mise à jour One UI 4 comprend Galaxy Watch, Galaxy Watch Active, Galaxy Watch Active2 et Galaxy Watch3.

« One UI 4 tient cette promesse, en dotant les utilisateurs de smartphones Galaxy des dernières fonctionnalités de personnalisation et de confidentialité. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Bientôt, d’autres utilisateurs de smartphones et de tablettes pourront également bénéficier de cette mise à jour logicielle, permettant une expérience plus transparente dans l’ensemble de notre écosystème », a déclaré Janghyun Yoon, vice-président exécutif et chef de l’équipe de plate-forme logicielle chez Mobile Communications Business, Samsung Electronics.

Périphériques compatibles:

Voici les appareils qui recevront la mise à jour Android 12, One UI 4 de Samsung :

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy Note10

Galaxy Note 10+

Galaxy Fold

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy A82 5G

Galaxie A72

Galaxie A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

La chronologie n’a pas été partagée pour la mise à jour One UI 4 pour ces téléphones. Cependant, un avis qui est apparu dans l’application d’invitation des membres de Samsung en Corée donne une idée. Voici le tweet où la chronologie a été mentionnée.