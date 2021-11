Graphene Powerbank charge complètement votre batterie en seulement 27 minutes

Pouvez-vous imaginer avoir une batterie externe qui ne prend pas beaucoup de temps à charger et qui peut, même avec peu de temps de charge, compléter la batterie de votre smartphone ? Et en plus de cela, le chargeur portable lui-même est-il super rapide pour atteindre 100% de charge ? C’est exactement ce que promet la société Elecjet avec son nouveau powerbank pour téléphones.

Ce chargeur s’appelle Apollo Ultra, il est construit avec du graphène et est capable de remplir votre batterie à 100 % en seulement 27 minutes. De plus, il promet également de recharger les smartphones avec seulement 7 minutes de charge.

Le chargeur au graphène charge votre batterie en 27 minutes

La création est de la société Elecjet et il s’agit d’un chargeur de batterie portable à base de graphène. Ce gadget promet de pouvoir recharger complètement votre batterie en seulement 27 minutes. De cette façon, le powerbank s’appelle le chargement le plus rapide au monde.

Selon l’entreprise, il s’agit de la quatrième génération du chargeur, qui a désormais une capacité de 10 000 mAh, ce qui est presque suffisant pour charger trois smartphones de dernière génération. Il s’appelle Apollo Ultra et vous pouvez l’utiliser sur jusqu’à deux smartphones en même temps, il prend en charge une charge rapide et ne chauffe pas trop, et sa température maximale ne dépasse pas 43 degrés.

Pour charger cet appareil, il suffit de le brancher sur un port USB, par exemple sur votre ordinateur. Ensuite, un petit écran sur le chargeur affichera le pourcentage de charge de l’appareil. C’est donc la solution idéale pour ceux qui chaque minute compte et n’ont pas de temps à perdre (ou de patience à attendre !).

Selon Elecjet, alors que l’Apollo Ultra charge complètement sa batterie en seulement 27 minutes, pendant ce même temps, une batterie Samsung atteindrait 19%, une batterie Xiaomi 17% et une Anker une charge de 15%.

La batterie de votre smartphone se recharge en seulement 7 minutes de charge

En plus de la batterie de l’équipement, un autre atout du powerbank est qu’il promet de recharger complètement la batterie de votre smartphone avec seulement 7 minutes de charge.

Il est alors possible de charger deux appareils en même temps grâce aux ports USB-C et MicroUSB, pour recharger le powerbank.

Selon le site Web, Apollo Ultra peut supporter plus de 2,5 mille cycles de charge, c’est-à-dire jusqu’à 7 ans d’utilisation quotidienne. Et la durabilité est liée à la technologie interne au graphène car cela permet un stockage rapide de l’énergie sans surcharger la batterie et réduit également la perte de performances qui se produit normalement dans les modèles traditionnels au lithium.

L’appareil pèse environ 230 grammes et est très compact à transporter dans votre poche ou votre sac à dos.

Pour l’instant, Apollo Ultra est en phase de financement sur le site IndieGoGo, avec un prix de 69 dollars. Ce montant est à rabais, car le montant initial est de 100 $.