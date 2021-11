Quand Android 12 arrive-t-il sur les smartphones Samsung ? Les dates de fin ont déjà été révélées.

Samsung parie très activement sur la mise à jour Android 12. Cette version du système de Google est prête à être testée sur de nombreux smartphones et est même expédiée sur le Galaxy S21.

La marque a déjà prévu de poursuivre cette mise à jour et a maintenant révélé tous ses plans. Dans une publication réalisée sur son site internet, la marque coréenne a dévoilé les dates des prochaines sorties d’Android 12 et quels smartphones les recevront.

Android 12 et One UI 4 arrivent bientôt

Samsung a ses programmes de test Android 12 en cours d’exécution. Il souhaite évaluer son nouveau One UI 4 pour s’assurer que tous les développements réalisés sont sans tracas et qu’ils apportent les bonnes fonctionnalités dont les utilisateurs ont besoin.

Ces tests se sont si bien passés qu’à peine 1 mois après avoir démarré sur le Galaxy S21, Samsung a réussi à présenter et lancer la première mise à jour. Cela a commencé hier et devrait bientôt être étendu à plus d’équipements.

Samsung a dévoilé ses plans

Le doute plane encore sur la suite des sorties, qui apportera Android 12 au reste des smartphones de la marque. Jusqu’à présent, Samsung n’a révélé que les modèles qui recevront la mise à jour, mais sans révéler les dates d’arrivée de One UI 4 et Android 12.

Tissu de mise à jour Samsung pour Android 12

novembre 2021

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

décembre 2021

Galaxy Z Fold3 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S20

Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note20

Galaxy Z Fold2

Galaxy Z Flip 5G

janvier 2022

Galaxy Fold 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10+

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 5G

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy A52s 5G

Galaxy A42 5G

Galaxie Quantum2

Février 2022

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7+

avril 2022

Galaxy A51 5G

Galaxy Tab S7 FE

Galaxy Tab S7 FE 5G

Galaxy A90 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 5G

Saut Galactique

Galaxie A Quantique

Mai 2022

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active3

Galaxie A32

Galaxie A31

Galaxy A12

Copain Galactique

Galaxie Large5

Galaxy Tab A7 (2020)

juin 2022

juillet 2022

Galaxy A21

Galaxy Xcover5

Galaxie M12

Parce que cette information a finalement été révélée, même si en avance et sans être attendu par la marque. Publié par Samsung Korea, il a été rapidement retiré et des images fixes ont été capturées à partir de ce plan.

Les smartphones recevront bientôt les nouvelles

Ce qui était dans ce post a révélé que la plupart des versions d’Android 12 pour les smartphones Samsung devraient arriver bientôt. Les plans indiquent décembre de cette année et janvier prochain, s’étendant néanmoins jusqu’en juillet 2022.

Il est important de rappeler qu’il s’agit de plans pour le lancement d’Android 12 et One UI 4 pour les smartphones de la marque en Corée. Néanmoins, ceux-ci ne devraient pas être trop éloignés de ce que Samsung prévoit d’utiliser sur le marché mondial et dans différents pays.