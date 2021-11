App your Phone a de nouvelles fonctionnalités qui le rendront encore plus intéressant sur Windows

Le pari de Microsoft sur Android n’est pas récent et ne se limite pas à l’intégration basique entre ces systèmes. Le géant du logiciel a déjà une grande partie de ce qui est nécessaire dans ses systèmes et continue d’améliorer cette intégration.

Avec l’application Your Phone sous Windows, Microsoft est en mesure de garantir une interface directe pour le smartphone. C’est cette application qui a maintenant acquis une nouvelle interface et qui la rapproche de l’actualité que Windows a acquise ces derniers mois.

L’application Your Phone est probablement le moyen le plus simple et le plus direct d’intégrer Android à Windows. Cette union s’est agrandie et à chaque nouvelle version, il y a des améliorations et des nouveautés, notamment avec les marques dont Microsoft est plus proche.

C’est ainsi que nous avons vu apparaître des notifications, des appels et même la mise en miroir de l’écran sur l’ordinateur. Microsoft a poussé cette union encore plus loin et permet même maintenant aux applications pour smartphone de s’exécuter sur Windows, comme ce qu’il a cependant également apporté à Windows 11.





Précédent Suivant

Cette proposition a maintenant une nouveauté très intéressante pour ceux qui ont pris l’habitude de l’utiliser de façon quotidienne et constante. Son interface a été repensée et est désormais plus intuitive, facilitant l’utilisation et l’accès à toutes les informations sur le smartphone.

Les modifications sont clairement visibles et affichent désormais les notifications dans la barre latérale gauche. De plus, tous les menus ont été placés en haut de cette interface, ce qui facilite l’utilisation des fonctionnalités que propose l’application O seu Téléphone.

Il s’agit clairement d’une approximation de ce que nous avons déjà dans l’interface de Windows 11 et qui sera bientôt la valeur par défaut. Hormis cette nouvelle interface, la mise à jour que Microsoft a publiée n’apporte aucune nouveauté supplémentaire à Windows.

Même avec Android fonctionnant nativement sur Windows 11, Microsoft ne semble pas avoir abandonné l’application Votre téléphone. C’est la passerelle dont l’utilisateur dispose pour accéder à son smartphone sur un PC et ainsi interagir sans avoir à déverrouiller l’appareil.