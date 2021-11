Intel Core i7-12800H est jusqu’à 36% plus rapide que AMD Ryzen 7 5800H

Le marché de la quincaillerie est de plus en plus concurrentiel et il appartient à chacune des entreprises de ce secteur de se concentrer sur le développement et le lancement de nouveaux produits. Par ailleurs, des tests de performances existent également pour nous donner une meilleure idée de la puissance de certains équipements.

En ce sens, selon les données récentes de Geekbench 5, le processeur Intel Core i7-12800H peut être jusqu’à 36% plus rapide qu’un Ryzen 7 5800H de son rival AMD.

Intel Core i7-12800H est 36% plus rapide que Ryzen 7 5800H

Le logiciel d’analyse comparative Geekbench 5 a montré la puissance du processeur Intel Core i7-12800H, l’un des processeurs haut de gamme de la gamme Intel Alder Lake-P pour le segment des ordinateurs portables, via un PC de jeu Aorus 15 YE4.

Plus précisément, ce processeur a atteint une performance monocœur de 1654 points sur Geekbenck 5 et 9618 points sur plusieurs cœurs. A son tour, côté AMD, le processeur Ryzen 7 5800H a atteint 1326 points en mode monocœur et 7038 en multicœur. En termes de comparaison, Intel Core i7-12800H est 25% plus rapide que le processeur AMD sur un seul cœur et 36% plus rapide sur le multicœur.

Mais ces performances peuvent encore s’améliorer, car il existe certains tests où le modèle ci-dessous, l’Intel Core i7-12700H, est apparu avec un résultat autour de 10517 et 11138 points dans plusieurs cœurs. Et, bien entendu, il est à noter que les performances peuvent également varier selon le système de refroidissement de chaque équipement.

Le processeur Intel Core i7-12800H comprend 6 cœurs hautes performances (P-Core) et 8 cœurs basse consommation (E-Core). C’est-à-dire qu’au total, le processeur apporte 14 cœurs et 20 threads et est capable d’une fréquence de base de 2,89 GHz et de 45 W TDP.