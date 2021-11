Le mode multijoueur gratuit de Halo Infinite est maintenant disponible

Très attendu : Halo Infinite a connu des débuts difficiles avec sa première révélation de gameplay, mais le développeur 343 Industries a changé les choses maintenant. Les fans qui ont participé à ses divers événements bêta fermés ont fait l’éloge du gameplay, du style artistique et de la variété des armes, entre autres. Désormais, vous n’avez plus besoin d’être chanceux pour vous amuser : le mode multijoueur de Halo Infinite est désormais disponible gratuitement pour tous les utilisateurs de Xbox et de PC.

Vous pouvez l’accrocher sur Steam, le Microsoft Store et Game Pass. L’expérience complète de la campagne solo (ou coop) est toujours lancée le 8 décembre, donc si vous n’êtes pas trop passionné par le PvP, vous préférerez peut-être attendre cela.

Pourtant, le téléchargement multijoueur n’est que de 26 Go, donc ça vaut probablement le coup. Au pire, vous tuerez quelques heures, et au mieux, vous finirez peut-être par l’aimer. Je n’ai pas encore testé le mode multijoueur complet, mais j’ai participé à quelques « vols d’essai » de pré-lancement et j’ai passé un bon moment. Halo Infinite se sent moderne mais reste fidèle à ses racines. La façon dont vous vous déplacez, la façon dont les véhicules se comportent et la façon dont les armes se manipulent parviennent à être à la fois familières et fraîches.

En l’honneur du 20e anniversaire de Halo, votre voyage spartiate commence officiellement aujourd’hui. Plongez dans la saison 1 de #HaloInfini, dans la bêta multijoueur à partir d’aujourd’hui sur Xbox et PC ! https://t.co/WUyHTqp6yp

Après une série de sorties controversées de Halo, Infinite est celui dont 343 peut enfin être fier. Au moins, du point de vue du gameplay – comme indiqué précédemment, la campagne ne sera lancée que le mois prochain, il est donc encore temps pour le studio de décevoir. Cela semble peu probable, cependant.

Quoi qu’il en soit, la version bêta multijoueur de Halo Infinite a été lancée avec la saison 1 de son Battle Pass, qui comprend une poignée de cartes et de modes. Les saisons à venir apporteront vraisemblablement plus de façons de jouer, ainsi que de nouveaux produits cosmétiques et objets à débloquer pour les joueurs.

Au moment de la rédaction, le mode multijoueur se situe dans les critiques « Mostly Positive » sur Steam, avec 78% des joueurs recommandant le jeu. Les principales plaintes semblent être l’absence d’un mode plein écran exclusif et une mauvaise optimisation.