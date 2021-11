Le design de l’iPhone redevient-il à désirer dans le monde Android ? Voir ce supposé OnePlus Nord N20

Aujourd’hui, OnePlus a officiellement annoncé son édition Nord 2 PAC-MAN. Cette version spéciale limitée n’est disponible qu’avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, possède une coque arrière personnalisée, qui brille dans le noir et révèle les labyrinthes du jeu, et possède même une interface PAC-MAN complète intégrant même un jeu.

Mais la ligne Nord sera bientôt renouvelée plus largement et, semble-t-il, devrait arriver avec le Nord N20. Ce modèle est apparu dans un rendu qui surprend par les similitudes avec les modèles d’iPhone les plus actuels.

OnePlus pourrait clôturer l’année avec le lancement de la version spéciale de l’édition Nord 2 PAC-MAN, cependant, il est peu probable que cela se produise. Apparemment, 2021 apportera un autre Nord, le OnePlus Nord N20.

Un OnePlus inspiré des lignes droites de l’iPhone

Le leaker Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) a ainsi créé quelques images de rendus de ce qui sera le successeur de la gamme N10 lancée fin 2020.

La particularité de ces images est liée au design présenté. Côtés droits, chambres saillantes… il y a clairement une inspiration ici dans ce qu’Apple revendique avec ses dernières versions haut de gamme.





Bien qu’il ne s’agisse pas d’un nouveau design, car ce sont des caractéristiques associées aux modèles depuis plusieurs années et dans d’innombrables marques, la vérité est que ces dernières années, les fabricants ont opté pour des finitions plus lisses et plus incurvées.

La question de savoir si un design est plus ou moins beau dépend des goûts de chacun, cependant, il est indéniable que les lignes droites ne sont pas si confortables et c’est peut-être pour cette raison qu’elles sont à la mode depuis quelques années.





En savoir plus sur le OnePlus Nord N20

En plus de ces détails qui nous amènent au nouvel iPhone, il convient de noter que le smartphone peut être lancé en deux couleurs (violet et noir), qui comprend une prise audio 3,5 mm et un port USB Type-C.





Les sources avancent également que le smartphone aura un écran AMOLED de 6,43″, avec capteur d’empreintes digitales à l’écran. Il aura un SoC Snapdragon 695 5G et un triple module de caméra arrière, avec 48MP + 2MP + 2MP, et une caméra frontale de 16 député.

Il n’y a toujours aucune indication de la date de sortie, mais tout indique qu’ils seront présentés durant le mois de décembre.