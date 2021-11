One UI 4 de Samsung apporte Android 12 aux téléphones Galaxy S21 aujourd’hui

Telephone Portable 4G, Blackview A80 Plus Android 10 Smartphone Débloqué, 4Go+ 64Go, Ecran Waterdrop 6,49 Pouces, 4680 mAh, Double Nano SIM, 13MP+ 8MP Quatre Caméra, Fingerprint, Face ID, NFC, Noir

🔥 【Écran de Waterdrop 6,49 pouces 19: 9 HD + 8,8 mm et corps mince】🔥 Le smartphone Blackview A80 Plus a un rapport hauteur / largeur parfait de 19: 9, ainsi qu'un écran de goutte d'eau ultra-clair HD + de 6,49 pouces, Les téléphones A80 Plus ne pèsent que 180 grammes, corps mince, sensation de main nue confortable. En termes de vision et de toucher, cela vous donne une expérience différente. Un téléphone mobile aussi unique et peu coûteux est digne de tout le monde 🚀 【Android 10, 4 Go de RAM + 64 Go de ROM】🚀 Les smartphones Blackview A80 Plus sont équipés du processeur octa-core et d'Android 10, vitesse de fonctionnement ultra rapide, 4 Go de RAM 64 Go de ROM, peut être étendue à 128 Go, peut exécutez et stockez d'innombrables applications et photos Android sans publicité ni bloatware! 🔋 【4680mAh + Charge rapide 5V / 2A + OTG】🔋 Téléphone portable Blackview A80 Plus, avec une grande batterie 4680 mAh, alimentation toute la journée, avec processeur d'économie d'énergie et gestion de l'alimentation AI , Le téléphone portable Blackview A80 Plus pas cher prend en charge la charge rapide 5V / 2A, économise le temps d'attente. Le téléphone Android fournit également un câble OTG, qui peut résoudre le problème du chargeur de téléphone portable quand et où. 📷 【Quad caméra 13MP / 8MP, Avec triple objectif auxiliaire】📷 Le téléphone portable gratuit Blackview A80 Plus dispose de quatre caméras indépendantes, la caméra principale arrière est configurée avec des pixels haute définition 13MP et un triple objectif autofocus auxiliaire est combiné, Les téléphones mobiles Blackview A80 Plus peuvent prendre des photos avancées à tout moment Des photos artistiques, combinant profondeur et clarté, enregistrent chaque instant de la vie ❤【Digatal Fingerprint ID & Face Recognition + Otras Funciones + 2 años Garantía】El reconocimiento facial preciso y el desbloqueo de huellas dactilares pueden proteger eficazmente la privacidad de su usuario personal. El GPS proporciona posicionamiento y navegación precisos, puede guiarlo por el camino correcto. Ofrecemos una garantía de 2 años.