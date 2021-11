iPadOS 15 : l’accessibilité permet aux personnes handicapées de contrôler les iPad avec leurs yeux

iOS 15, ainsi que son frère jumeau, iPadOS 15, ont apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et dans plusieurs domaines du système d’exploitation. Nous vous avons montré ce qui s’est passé et reparti dans cette version, mais nous remarquerons toujours que tout n’a pas été révélé. Malgré cela, en termes d’Accessibilité, il y a une bonne nouvelle à s’inscrire. Ainsi, l’une des nouvelles fonctionnalités d’accessibilité d’iPadOS 15 est la prise en charge des dispositifs de suivi oculaire.

Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux personnes handicapées, qui impliquent peu ou pas de mouvements du haut du corps, de contrôler un iPad avec leurs yeux.

iPadOS 15 : TD Pilot vous permet d’utiliser l’iPad avec le mouvement des yeux

Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités dans iPadOS 15. Cependant, tout n’a pas été révélé. C’est-à-dire que peu ou rien n’a été dit sur la prise en charge des dispositifs de suivi oculaire tiers. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux personnes handicapées d’utiliser des applications iPad et des logiciels de génération vocale, simplement par des mouvements oculaires – sans avoir besoin d’interagir avec l’écran tactile.

Tobii Dynavox, la division des technologies d’assistance de la société Tobii, travaille en étroite collaboration avec Apple depuis des années pour obtenir un résultat très positif. En ce sens, la société est prête à annoncer TD Pilot, un appareil qui vise à apporter l’expérience iPad à environ 50 millions de personnes dans le monde qui ont besoin d’aide en matière de communication.

Le TD Pilot est essentiellement une lunette super puissante pour les tablettes Apple. Il peut s’adapter à quelque chose d’aussi grand que l’iPad Pro 12,9 pouces, et il intègre également des haut-parleurs plus grands pour un son plus puissant.

De plus, cette structure dispose d’une batterie et d’un support pour fauteuils roulants. Pour une utilisation plus robuste, cet appareil qui enveloppe les iPad est résistant à l’eau et à la poussière, il survivra donc à la pluie, une tempête qui surprend l’utilisateur à l’extérieur.

De plus, l’appareil dispose d’une « fenêtre partenaire » secondaire à l’arrière qui explique ce qu’un utilisateur de TD Pilot dit ou a l’intention de faire, afin que la conversation soit aussi naturelle que possible. Le plus important, cependant, est son dernier capteur de suivi oculaire Tobii Dynavox. Celui-ci est si puissant qu’il fonctionne même au soleil.

L’accessibilité est dans l’ADN de Tobii

Ce n’est pas exactement un nouveau territoire pour l’entreprise. Tobii développe depuis des années des appareils basés sur Windows pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Cependant, comme l’a déclaré le PDG Fredrik Ruben à Engadget, le pilote TD offre aux utilisateurs handicapés le même type de flexibilité que les utilisateurs non handicapés.

Certains n’ont peut-être pas besoin de toute la puissance d’un PC Windows, ou peut-être préfèrent-ils simplement utiliser l’interface plus simple d’un iPad. Les utilisateurs de TD Pilot pourront également utiliser le suivi oculaire pour jouer à certains jeux iPadOS, à condition qu’ils ne nécessitent pas de mouvements extrêmement rapides.

Le coût total du TD Pilot peut atteindre 10 000 $, sans compter le coût de l’iPad. Une partie de ce coût ira également à la configuration de l’appareil ainsi qu’au paiement du logiciel Tobii Dynavox.