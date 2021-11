Ceci est la nouvelle application WhatsApp UWP pour Windows

Nous parlons depuis longtemps d’une application WhatsApp universelle pour Windows. Si longtemps qu’à cette époque Windows 10 Mobile était encore une réalité. Mais le temps et les mauvaises décisions ont fait que le pari sur les smartphones, au-delà de Surface Duo 2, a disparu. Cependant, sur WhatsApp, ils ont continué à travailler sur leur application, lentement mais régulièrement et régulièrement mais lentement. Maintenant, nous voyons enfin comment ce design serait grâce aux gens de Aggiornamenti Lumia.

Voici à quoi ressemble la nouvelle application universelle WhatsApp dans Windows 11

Nos confrères d’Aggiornamenti Lumia ont pu tester la nouvelle application universelle et le résultat est spectaculaire. Enfin les temps de chargement sont terminés et son design, bien que simple et peut-être dépassé, semble bien plus travaillé que la version web dont nous bénéficions actuellement.

La conception a les lignes de conception de Windows 10 et avec des éléments de conception peu ou très simplifiés. Mais, nous pouvons voir comment l’application répond dans un temps très rapide, elle permet de dessiner sur l’écran au lieu d’envoyer une image et rien d’autre. Comme nous vous le montrons dans l’image ci-dessous, cela ressemble à une version préliminaire qui intègre de nombreuses fonctions.

Cela nous amène à penser qu’il s’agit d’une ancienne compilation (bien que le numéro de version soit supérieur à celui de Windows actuel) ou que peut-être la société de Mark Zuckerberg a finalement écarté l’idée d’une application UWP pour Windows. MacOS et Windows attendent depuis longtemps une meilleure application, mais pour l’instant, c’est la plus proche que nous ayons pu voir l’application WhatsApp susmentionnée. La prochaine question que nous devons nous poser est de savoir si le développement existe toujours et dans quelle phase il se trouve actuellement.

À l’époque, avoir une application WhatsApp aussi rapide aurait été un régal pour les smartphones Windows. Cependant, Facebook, maintenant Meta, était très paresseux dans le développement d’une application appropriée et nous n’avons jamais bénéficié de bonnes performances.