Chuwi HiPad Air – une tablette Android 10.3″ à moins de 150€

Dadanism 9-11 Pouces Housse Pochette pour New iPad 10,2 2021-2019, iPad Air 4 10,9 2020, iPad Pro 11 2021-2018, Galaxy Tab A7 10,4 2020, Sacoche de Tablette avec Pochette d'Accessoire, Gris Foncé

[COMPATIBILITÉ] - Compatible avec les tablettes de 9-11 Pouces: iPad Air 4 10,9" 2020, iPad 10,2" 2021/2020/2019 (iPad 9th/8th/7th Gen), iPad Pro 11 2021-2018, iPad 9,7 6th/5th Gen, iPad Air 3 10,5" 2019, iPad Air/Air 2, iPad Pro 9,7/10,5"; Surface Go 2 10,5" 2020, Surface Go 10" 2018; Samsung Galaxy Tab A7 10,4 2020/Tab S6 Lite 10,4 2020/Tab S7 11 2020/Tab A 10,1/Tab S6 10,5; Lenovo Tab P11 11" 2020/Tab M10 10,1 2020/Tab M10 Plus 10,3" 2020/Tab 4 10,0. Et les autres appareils de 9-11 Pouces. [PROTECTION SUPÉRIEURE] - Fabriqué en polyester prémium et anti-éclaboussures à l'extérieur, la couche intérieure en coton perlé et la doublure souple, ce sac peut protéger votre appareil contre les poussières, les rayures, les chutes et les chocs. [RANGEMENT PRATIQUE] - Le compartiment principal est pour une tablette, la poche frontale supplémentaire garde les petits objets bien en ordre, comme vos crayons, les câbles, la souris, les écouteurs, les téléphones portables. Le zip du haut est fluide et permet un accès facile à votre appareil. [FACILE À TRANSPORTER] - Super mince et léger, convient à votre valise, bagage et le sac à dos sans s'occuper trop d'espace, facile à transporter partout. [CADEAU PARFAIT] - Design simple et élégant, convient aux hommes et aux femmes, c'est un cadeau idéal pour vos familles, vos amis et votre bien-aimé, etc. Veuillez vérifier les dimensions de votre tablette avant l'achat.