New Horizon Forbidden West Machines dévoilées

Comme nous avons eu l’occasion de le suivre (voir ici), petit à petit, Sony Playstation et Guerrilla Games ont dévoilé des nouvelles d’Horizon Forbidden West et du « nouveau » Aloy que nous y retrouverons.

Maintenant, c’était au tour des Machines qui parcourent ce monde d’être révélées. Viens voir…

Aloy ne rejoindra notre société que l’année prochaine avec l’arrivée d’Horizon Forbidden West, mais ce « nouveau » monde est déjà fait connaître par Guerrilla Games. Petit à petit, quelques bandes-annonces ont été dévoilées sur ce que l’on va trouver dans Forbidden West.

Cette fois, l’attention s’est portée sur les Machines que nous allons rencontrer et avec lesquelles nous allons nous battre. Ou rouler…

Dans un récent article sur le blog de Sony, on nous donne justement d’en savoir un peu plus sur ces robots qui parcourent la terre et avec lesquels nous croiserons certainement.

La vidéo réfléchit à la létalité accrue des nouvelles machines et à la façon dont Aloy peut survivre à leurs attaques, devant mettre en œuvre toutes ses capacités (nouvelles et anciennes) s’il veut survivre.

Dans cet article, Blake Politeski, Principal Machine Designer et Asset Art Director Maxim Fleury détaille le travail considérable mis dans chaque machine, de sa conception à l’élément final du jeu, et son engagement à créer un monde authentique.

Pour Horizon Zero Dawn, plus de 25 machines ont été créées et, en élargissant le catalogue à Horizon Forbidden West, en plus de la présence de certaines existantes du jeu original, comme Watcher et Snapmaw, par exemple, de nouvelles ont été créé à partir de dinosaures, de mammouths préhistoriques et d’oiseaux.

Chaque Machine d’Horizon Forbidden West, aura un comportement unique et son rôle dans le monde d’Horizon, afin de garantir l’harmonie de l’écosystème.

Les machines du nouvel Horizon Forbidden West seront plus adroites, car elles pourront se déplacer de différentes manières, telles que sauter, nager et saisir des surfaces, et seront plus dangereuses. Cependant, ils auront plusieurs façons d’être vaincus qui seront visibles par le joueur à travers des textures qui montrent des faiblesses ou des composants interactifs.

Le joueur pourra également comprendre le comportement des machines et prédire leurs mouvements grâce à l’audio, car ils auront des sons spécifiques pour certaines actions, comme le lancement d’attaques, qui, dans la version PlayStation 5 du jeu, seront encore plus précis avec Tempest 3D Audio Tech, offrant une meilleure prise de conscience de la situation et du monde d’Horizon lorsqu’il est combiné avec un casque stéréo (analogique ou USB), où vous pouvez même entendre le bruissement de la végétation dans le vent, le vol des oiseaux et les grosses machines mécaniques nager dans l’eau pendant que vous explorez des environnements regorgeant d’animaux sauvages et de machines.

Horizon Forbidden West est désormais disponible à la réservation sur le PlayStation Store pour PlayStation 4 et PlayStation 5 et chez les revendeurs, à partir du 18 février 2022.