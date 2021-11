Le 4004 d’Intel, le premier microprocesseur disponible dans le commerce, célèbre son 50e anniversaire

Vue d’ensemble : Intel a changé à jamais la trajectoire de l’informatique – et en réalité, l’histoire de l’humanité – avec l’introduction du premier microprocesseur disponible dans le commerce. L’Intel 4004 a été lancé il y a 50 ans jour pour jour, le 15 novembre 1971, mais tout a commencé quelques années plus tôt lorsque la société japonaise Nippon Calculating Machine Corp. a demandé à Intel de concevoir un ensemble de circuits intégrés pour un prototype de calculatrice appelé le Busicom 141-PF.

Comme le raconte Intel, les plans initiaux prévoyaient une douzaine de puces personnalisées, mais les ingénieurs de la société ont réussi à adapter la conception en seulement quatre puces, dont l’unité centrale de traitement (CPU) 4004.

Jusque-là, il fallait des ordinateurs de la taille d’une pièce pour atteindre des niveaux de puissance de traitement similaires.

L’Intel 4004 était une puce 4 bits construite sur un nœud de 10 µm. Il contenait 2 300 transistors et fonctionnait à une vitesse d’horloge de 740 kHz. À titre de comparaison, un processeur moderne peut contenir des milliards de transistors et des milliards d’opérations par seconde.

Genevieve Bell, membre senior d’Intel, a déclaré qu’il s’agissait en réalité d’une histoire de rétrécissement des choses. « Et à mesure que vous les réduisez, vous augmentez le potentiel des endroits où ils peuvent aller et des choses qu’ils peuvent passer », a ajouté Bell.

Stan Mazor, co-inventeur de l’Intel 4004, a déclaré que sa conception était si révolutionnaire qu’il a fallu environ cinq ans à Intel pour former les ingénieurs sur la manière exacte de créer de nouveaux produits basés sur des microprocesseurs.

Même encore, la direction du progrès n’a pas toujours été claire. « Les capacités, par exemple, d’avoir un microprocesseur d’une capacité incroyable comme aide auditive, n’étaient pas évidentes en 1971 », a déclaré Faggin.

Autre chose que Faggin n’a pas vu venir, c’est la vitesse à laquelle les microprocesseurs se sont développés au fil du temps et ont été adoptés par l’industrie. Il est difficile d’imaginer un monde sans eux aujourd’hui, et avec la pénurie continue de puces, nous apprécions plus que jamais leur présence.