Apple Music Replay 2021 : Apple vous fait un mix des chansons les plus écoutées cette année

Nous arrivons à la fin de 2021 et les entreprises qui s’occupent de contenus et de plateformes dédiées aux utilisateurs commencent à présenter le bilan de l’année. Ainsi, Apple présente Apple Music Replay qui n’est ni plus ni moins que le concurrent de Spotify Wrapped.

Au final, c’est un résumé qui permet aux utilisateurs d’Apple Music de récapituler leurs chansons, albums et artistes les plus écoutés cette année. Vous souvenez-vous encore de votre TOP ?

Vos goûts musicaux mixés par Apple

Nous utilisons de plus en plus de plateformes qui recueillent nos habitudes, nos goûts et nos préférences. Avec cela, dans une certaine période, qui coïncide généralement après un retour à l’étoile, les services présentent un bilan de ce que fut notre année.

Nous approchons de la fin de ce tour du soleil de 365 jours et, à ce titre, Apple a déjà lancé le service qui montre les thèmes que nous écoutons le plus.

Depuis quelques années maintenant, nous avons laissé le flashback de Spotify ici pour que les utilisateurs se souviennent de leurs thèmes les plus entendus. Apple souhaite également vous proposer cela avec Apple Music Replay. Cependant, il existe des différences entre les deux services.

L’une des différences les plus notables entre Apple Music Replay et Spotify Wrapped est qu’Apple Music Replay est disponible et mis à jour toute l’année. Cela signifie que l’utilisateur peut suivre ses habitudes audiophiles Apple Music à tout moment.

Cependant, évidemment, c’est en fin d’année, quand le bilan est fait, quand on regarde ces 12 derniers mois, que les gens ont tendance à utiliser davantage le service.

Mais où trouver Apple Music Replay ?

Tout d’abord, et pour nous c’est une limitation, Apple Music Replay n’est pas accessible depuis l’application Apple Music. Cependant, la société de Cupertino fournit une adresse https://music.apple.com/replay où, après connexion, son TOP sera représenté.

Par conséquent, ce service montrera aux utilisateurs le temps total passé à écouter de la musique, ainsi qu’une liste de lecture avec les 100 meilleures chansons de l’année, leurs meilleurs artistes et leurs meilleurs albums. De plus, l’utilisateur peut également ajouter sa liste de lecture Replay 2021 à sa bibliothèque Apple Music, ainsi que des listes de lecture des années précédentes, dans notre cas jusqu’en 2017.

Maintenant, vous aurez une compilation conçue par vous et Apple qui pourrait être la société qui se souviendra de la façon dont l’année qui s’achèvera bientôt s’est déroulée.