En bref : l’administration Biden ne semble pas vouloir annuler l’interdiction de Huawei de Trump, la société chinoise envisage donc maintenant de concéder sous licence ses conceptions de téléphones à d’autres sociétés dans le but de contourner les restrictions sur l’achat de matériel et de logiciels de fabrication américaine.

À l’heure actuelle, ce n’est un secret pour personne que les activités de Huawei ont subi un certain nombre de revers à la suite des sanctions américaines. Plus de deux ans se sont écoulés depuis que l’administration de Donald Trump a mis le géant chinois de la technologie sur liste noire, et maintenant il n’est plus l’un des principaux fabricants de téléphones au monde. En plus de cela, Huawei n’est plus l’un des cinq principaux fournisseurs de téléphones dans son pays d’origine.

La société a pris des mesures difficiles pour tenter de surmonter la tempête, notamment en développant des solutions technologiques pour un élevage porcin plus efficace et en transformant sa sous-marque Honor en une entité distincte qui est désormais détenue et exploitée par une entreprise publique.

Selon un rapport de Bloomberg, la prochaine étape de Huawei sera de concéder sous licence ses conceptions de smartphones à d’autres sociétés, ce qui pourrait lui permettre de contourner la liste des entités et d’accéder à la technologie de fabrication américaine.

Huawei envisage de commencer à concéder sous licence ses conceptions à une unité de China Postal and Telecommunications Appliances Co. appelée Xnova, et cette dernière tentera d’acheter du matériel et des logiciels essentiels que la première n’est plus autorisée à acquérir. Cela marquerait la continuation d’un accord existant selon lequel Xnova vendait des téléphones Nova de marque Huawei sur sa boutique en ligne, la seule différence étant que Xnova pourra désormais utiliser sa propre marque.

Le fabricant d’équipements de télécommunications TD Tech Ltd. est une autre entreprise qui vendra bientôt des téléphones de sa propre marque basés sur les conceptions de Huawei, mais le partenariat est toujours en cours de négociation. En attendant, les ingénieurs de Huawei adaptent la conception des téléphones pour utiliser les chipsets Qualcomm et MediaTek au lieu de ceux fabriqués par la filiale de Huawei, HiSilicon.

En l’absence de signe que l’administration Biden retirera Huawei de la liste des entités, cette décision pourrait être le seul moyen pour le géant chinois de la technologie de rester pertinent sur le marché mobile. Le temps nous dira si cette stratégie produira des résultats positifs, mais Huawei espère qu’elle entraînera une augmentation des ventes l’année prochaine, peut-être jusqu’à 30 millions d’unités en plus des projections actuelles.