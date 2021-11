Jeff Bezos prédit des colonies flottantes dans l’espace : « Nous visiterons la Terre en vacances »

Alors que SpaceX d’Elon Musk travaille sur la possibilité d’établir des établissements humains sur Mars, Bezos et Blue Origin envisagent des conteneurs spatiaux de millions de personnes.

Ces dernières années, le regard des passionnés de voyages spatiaux s’est définitivement tourné vers Mars. La planète rouge est présentée comme la prochaine cible à conquérir et éventuellement à coloniser, grâce également aux efforts de la NASA et d’agences privées telles que SpaceX d’Elon Musk. Parmi les hypothèses examinées pour l’avenir extraterrestre de l’humanité, il existe cependant un autre scénario, proposé par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos : des colonies de centaines de milliers de personnes logées dans des conteneurs colossaux suspendus dans l’espace.

L’ancien numéro un d’Amazon est aussi le fondateur de Blue Origin, la société aérospatiale américaine qui rivalise avec le SpaceX du collègue multimilliardaire Elon Musk : la proposition a été discutée dans un discours au Forum Ignatius qui s’est tenu à Washington DC dans le jours passés. Dans un discours surprise, Bezos a illustré sa vision de la conquête de l’espace pour les siècles à venir : « Beaucoup naîtront directement dans l’espace, ce sera leur premier foyer. Ils naîtront dans ces colonies, y vivront et visiteront la Terre le vacances. , semblable à la façon dont nous pourrions maintenant aller visiter Yellowstone Park. «

Les conteneurs dont Bezos a parlé ne sont pas le fruit de son imagination, mais un concept déjà exploré par les théoriciens. Ils sont appelés cylindres O’Neill, du nom du pionnier Gerard K. O’Neill qui les a proposés le premier, imaginant que le meilleur endroit pour coloniser l’espace n’est peut-être pas de nouvelles planètes, mais des environnements protégés dans l’espace lui-même. « Même si nous devions rendre Mars propice à la vie – et cela pourrait être extrêmement difficile – ce serait toujours un lieu de taille finie », tandis que de nouvelles colonies spatiales pourraient partir indéfiniment, résolvant les problèmes de surpopulation de notre planète.

Cependant, Bezos parle des prochains siècles, également parce que la technologie pour créer des habitats similaires n’existe pas encore. De plus, avant que Bezos ne se l’approprie il y a des années, l’idée avait déjà été adoptée par des dizaines d’écrivains de science-fiction, qui l’ont utilisée dans leurs œuvres. Le concept est que dans ces environnements isolés, des conditions de vie similaires à celles de la Terre peuvent être plus facilement recréées, mais en contrôlant étroitement des aspects tels que le climat et le microclimat et en réduisant leurs effets secondaires à zéro. « Pas de pluie, pas de tremblements de terre – ce sera comme vivre à Maui dans ses meilleurs jours, mais 365 jours par an », a déclaré Bezos dans une autre interview dans laquelle il a exposé le même concept : « Les gens voudront y aller vivre . « .