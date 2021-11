Winscp Reste L'un Des Meilleurs Clients Ftp

WinSCP est un client SFTP gratuit open source, un client SCP, un client FTPS et un client FTP pour Windows. Sa fonction principale est le transfert de fichiers entre un ordinateur local et un ordinateur distant. Au-delà de cela, WinSCP offre des fonctionnalités de script et de gestion de fichiers de base.

Caractéristiques:

Interface utilisateur graphique

Traduit en plusieurs langues

Intégration avec Windows (glisser-déposer, URL, icônes de raccourci)

Prise en charge U3

Toutes les opérations courantes avec des fichiers

Prise en charge des protocoles SFTP et SCP sur SSH-1 et SSH-2 et de l’ancien protocole FTP

Script de fichier batch et interface de ligne de commande

Synchronisation d’annuaire de plusieurs manières semi ou entièrement automatiques

Éditeur de texte intégré

Prise en charge de l’authentification par mot de passe SSH, clavier interactif, clé publique et Kerberos (GSS)

S’intègre à Pageant (agent d’authentification PuTTY) pour une prise en charge complète de l’authentification par clé publique avec SSH

Interfaces de type Explorateur Windows et Norton Commander

Stocke éventuellement les informations de session

Prend en charge en option le fonctionnement autonome à l’aide d’un fichier de configuration à la place des entrées de registre, adapté au fonctionnement à partir d’un support amovible

Quoi de neuf:

Une liste complète des fichiers faisant partie d’un transfert en arrière-plan peut être affichée.

Prise en charge des clés PPK version 3 de PuTTY 0.75.

Interface de flux dans l’assemblage .NET.

Avec le protocole SFTP, les fichiers peuvent être diffusés vers stdout et depuis stdin dans les scripts.

Prend en charge les empreintes SHA-256 des certificats TLS/SSL.

Extension Synchroniser avec un autre serveur distant.

Prise en charge FTP améliorée pour les serveurs VMS (et potentiellement pour d’autres systèmes non-Unix).

Compatibilité avec Google Cloud Storage lors de l’utilisation du protocole S3 pour accéder aux buckets.

Vous pouvez également télécharger la dernière version bêta de ce logiciel.