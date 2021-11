Saviez-vous qu’un bateau électrosolaire circule sur la rivière Côa ?

Il a la capacité de transporter 12 personnes et est alimenté par l’énergie solaire. Le bateau électro-solaire qui navigue sur la rivière Côa coûte environ 60 000 euros et permet aux touristes de visiter les gravures rupestres de Foz Côa, dans le quartier de Guarda.

Selon des données récentes, ce bateau a transporté plus d’un millier de visiteurs depuis août.

Le bateau électrosolaire a une capacité de 12 personnes et est autonome

Le navire électro-solaire est fabriqué au Brésil et construit avec des matériaux durables, conformément à la nouvelle stratégie de la Fondation Côa Parque [FCP] mis en œuvre dans le parc archéologique de la vallée de Côa [PAVC], conformément aux directives définies par les Nations Unies [ONU] à travers l’agenda 2020-2030.

Avec sept mètres de long et une capacité de 12 personnes, le bateau est autonome et a une vitesse de croisière d’environ cinq nœuds (environ 9,2 kilomètres par heure).

L’ensemble du processus de choix du modèle du navire, alimenté par l’énergie solaire photovoltaïque, a suivi des critères stricts car il existe un engagement fort pour la durabilité du territoire de Vale do Côa et PAVC.

Le bateau solaire transporte les visiteurs le long d’un tronçon de rivière de plus de trois kilomètres, entre la nouvelle jetée Canada do Inferno et le nouveau site d’accueil (Fariseu), où se trouve le plus grand panneau d’art rupestre extérieur connu.

Selon Aida Carvalho, présidente de la Fondation Côa Parque, le navire sera retiré du Côa au cours de la dernière semaine de novembre pour commencer à opérer à partir de décembre sur le fleuve Douro, amarré au quai fluvial de Pocinho (Vila Nova de Foz Côa ), pour entamer un nouveau parcours qui vise à montrer la faune et la flore de cette rivière.

Le nouveau tracé sur le fleuve Douro s’étendra jusqu’en mai 2022, et l’objectif est également de faire connaître l’architecture vernaculaire, comme les pigeonniers, les murs traditionnels du Douro ou le patrimoine de la ligne de chemin de fer désactivée entre Pocinho et Barca D’Alva , dans le quartier de Guarda.

Ce n’est pas le seul bateau électrosolaire à circuler au Portugal et à porter le sceau de la société portugaise Sun Concept.

Sun Concept est une entreprise portugaise de construction navale spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de navires électrosolaires, un concept innovant à tous points de vue. Les navires de Sun Concept offrent une efficacité technique et environnementale supérieure, et il n’y a actuellement aucun autre chantier naval qui a présenté des produits similaires à l’échelle mondiale, surtout si le facteur de rapport qualité/prix est respecté.