Sans les utilisateurs chinois et Apple, Fortnite est-il un jeu mort ?

L’abandon des utilisateurs chinois fait suite à l’expulsion de Fortnite de l’App Store qui a coûté en 2020 au développeur la présence de 76 millions de joueurs.

Depuis quelques heures maintenant, Fortnite a perdu une large tranche de joueurs, qui ne peuvent plus se connecter aux serveurs de jeux pour rivaliser avec des amis et rivaux : ce sont des utilisateurs chinois, qui depuis le 1er novembre ne pouvaient plus créer de nouveaux personnages et qu’à partir d’aujourd’hui, Le 15 novembre, ont complètement perdu tout accès au titre développé par Epic Games. On ne sait pas combien de personnes la maison de développement a dû abandonner en abandonnant sa présence en Chine mais ce coup d’État – combiné aux adieux indéfinis sur la plate-forme iOS l’année dernière – pousse beaucoup à penser que le titre est compté des mois. .

La précédente

La première hémorragie des utilisateurs de Fortnite a été subie avec le pari fait par la direction d’Epic Games et a abouti au procès contre Apple. Le jeu a sciemment enfreint la réglementation de l’App Store d’Apple pour avoir activé un canal de paiement parallèle qui évitait de payer à la maison de Cupertino son pourcentage de revenus, et permettait de baisser le prix des biens virtuels pouvant être achetés dans le jeu. Parmi les conséquences du différend juridique entre les deux, Fortnite le titre est resté banni des boutiques numériques d’Apple et a ainsi perdu 76 millions de joueurs qui se sont connectés à Fortnite exclusivement depuis l’iPhone ou l’iPad.

L’impact sur les joueurs

Selon Epic Games, le chiffre représente environ 60% des utilisateurs de Fortnite à l’époque, auxquels s’ajoute désormais un nombre indéterminé d’utilisateurs chinois perdus au cours de ces heures ; l’impact de ce second coup pourrait toutefois passer inaperçu pour nos utilisateurs locaux. Tout d’abord, en Chine, le jeu n’a jamais eu de lancement officiel : il a été présenté en version bêta et privé de la fonctionnalité d’achat in-app qui le rend attractif pour les utilisateurs et rentable pour les développeurs. De plus, en Chine, Fortnite a des concurrents très féroces et n’a ni le temps ni l’opportunité de devenir un phénomène de déguisement comme en Occident. Enfin, les serveurs qui ont fermé leurs portes à ces heures n’étaient pas en communication avec les machines présentes dans le reste du monde : jusqu’à présent, bref, les joueurs chinois sont toujours restés confinés dans une bulle, et leurs adieux n’auront pas de suite. impact dévastateur sur le reste de la communauté de Fortnite.

Les perspectives d’Epic Games

La raison de la fermeture de Fortnite en Chine n’est pas encore claire, bien que l’une des hypothèses soit que le jeu n’ait finalement pas obtenu les autorisations de vendre des objets et des biens virtuels aux utilisateurs chinois. A court terme donc, la maison de développement peut ne pas subir de répercussions particulières dues à la décision prise ; en effet, jusqu’à présent, il a dû garder des serveurs actifs fréquentés par des personnes qui jouaient gratuitement sans pouvoir acheter quoi que ce soit). D’un autre côté, cependant, cette décision empêche la société d’accéder à un marché chinois rentable, ce qui l’aurait rendue utile pour concurrencer d’autres adversaires sur deux fronts.

D’un côté, il existe d’autres battle royales comme PUBG, qui ont réussi à pénétrer en Chine au prix d’un changement de nom et de nature qui la rendait moins menaçante aux yeux de l’appareil de censure local. D’autre part, il existe des réalités telles que Facebook, qui ont décidé de se concentrer de plus en plus sur le même concept sur lequel Epic Games façonne également l’expérience Fortnite : le métaverse. Sans utilisateurs chinois, bref, Fortnite n’a pas forcément les mois comptés ; d’autre part, l’abandon du territoire représente sans doute une défaite qui laissera au groupe moins de marge de manœuvre pour tenter de nouvelles expérimentations et espaces de croissance.