Un morceau de satellite chinois a raté de peu la Station spatiale internationale

L’orbite de la Terre est de plus en plus saturée et les débris spatiaux commencent à menacer gravement non seulement les satellites en fonctionnement, mais aussi la Station spatiale internationale (ISS). Plus tôt cette semaine, l’ISS a été forcée de sortir d’une trajectoire de collision avec un morceau potentiel de débris spatiaux. Cet événement a nécessité une action urgente afin d’éviter d’endommager l’observatoire, qui compte actuellement un équipage de 7 personnes, dont des astronautes et des cosmonautes.

Le 11 septembre, l’alarme s’est déclenchée lorsqu’un morceau d’un satellite chinois se dirigeait comme une balle vers l’ISS.

L’ISS risque de plus en plus d’être touché

Au cours des 23 années de vie orbitale de la station, il y a eu environ 30 rencontres rapprochées avec des débris orbitaux qui ont nécessité une action d’évitement. Trois de ces quasi-accidents se sont produits en 2020 et en mai de cette année, il y avait déjà eu un incident.

Comme cela a été largement rapporté, l’une de ces pièces a réussi à frapper l’équipement de l’observatoire, perçant un trou de 5 mm dans le bras du robot canadien de la Station spatiale internationale.

L’incident de cette semaine impliquait un débris du défunt satellite météorologique Fengyun-1C, détruit en 2007 par un test de missile anti-satellite chinois. Le satellite a explosé et a été laissé dans plus de 3 500 morceaux de débris, dont la plupart sont toujours en orbite. Beaucoup sont proches de la région orbitale de la Station spatiale internationale.

Pour éviter la collision, le vaisseau spatial russe Progress, qui sert à ravitailler l’ISS, actuellement amarrée à la station, a tiré ses roquettes pendant environ six minutes. Cette action a permis de modifier la vitesse de l’ISS de 0,7 mètre par seconde et d’augmenter son orbite, déjà à plus de 400 km d’altitude, d’environ 1,2 km.

L’orbite terrestre est encombrée

La congestion de l’orbite terrestre a été largement débattue. Les débris spatiaux sont devenus une préoccupation majeure pour tous les satellites en orbite autour de la planète, pas seulement pour l’ISS de la taille d’un terrain de football. En plus des satellites notables comme la plus petite station spatiale chinoise Tiangong et le télescope spatial Hubble, il y en a des milliers d’autres.

Bien sûr, étant la plus grande station spatiale habitée, l’ISS est la cible la plus vulnérable. Il orbite à 7,66 kilomètres par seconde, suffisamment rapide pour voyager de Lisbonne à Moscou en moins de huit minutes.

Pour vous donner une idée, une collision à cette vitesse, même avec un petit déchet métallique, pourrait produire de sérieux dommages. Ce qui compte, c’est la vitesse relative du satellite et des déchets, donc certaines collisions pourraient être plus lentes tandis que d’autres pourraient être plus rapides et causer encore plus de dégâts.

Au fur et à mesure que l’orbite terrestre basse devient de plus en plus occupée, il y a une augmentation de ces situations. Il y a près de 5 000 satellites en service aujourd’hui, et beaucoup d’autres sont en route.

SpaceX à lui seul aura bientôt plus de 2 000 satellites Internet Starlink en orbite, en route vers un objectif initial de 12 000 et finira par atteindre 40 000.

S’il n’y avait que les satellites eux-mêmes en orbite, ce ne serait peut-être pas si inquiétant. Cependant, selon le Space Debris Office de l’Agence spatiale européenne, on estime qu’il y a environ 36 500 objets fabriqués par l’homme en orbite de plus de 10 cm de diamètre, tels que des satellites et des bases de fusées disparus. Il y en a aussi environ un million entre 1 cm et 10 cm, et 330 millions mesurant de 1 mm à 1 cm.

L’orbite basse de la Terre est un immense cimetière de satellites

La plupart de ces débris sont en orbite terrestre basse. En raison des vitesses élevées impliquées, même une tache de peinture peut ouvrir un trou dans l’ISS et un objet de la taille d’une bille peut percer un module sous pression.

Les modules de la Station spatiale sont quelque peu protégés par un bouclier multicouche pour réduire les risques de perforation et de dépressurisation. Mais le risque demeure qu’un tel événement puisse se produire avant que l’ISS n’atteigne la fin de sa vie utile, ce qui devrait se produire vers la fin de la décennie.

Actuellement, personne n’a la technologie pour garder un œil sur toutes ces ordures et pire que cela, c’est l’incapacité de les retirer de l’espace.