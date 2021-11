Vous avez un Samsung Galaxy S21 ? Android 12 commence à arriver aujourd’hui

Samsung continue d’être la marque préférée des consommateurs du monde entier et le Portugal ne fait pas exception. Le Samsung Galaxy S21, dans ses différentes versions (S21, S21 Ultra et S21+) sont les meilleurs smartphones disponibles sur le marché et il y a maintenant une bonne nouvelle pour tous ceux qui possèdent l’un de ces modèles : Android 12 commence à arriver aujourd’hui.

Samsung met déjà les mises à jour à disposition, alors préparez votre smartphone à cette arrivée.

Samsung Galaxy S21 commence à recevoir Android 12

Samsung a annoncé qu’il commencerait à publier sa mise à jour majeure One UI 4 basée sur Android 12 pour les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus et Galaxy S21 Ultra à partir d’aujourd’hui, le 15 novembre.

Cette version fait suite à un programme bêta One UI 4 de deux mois pour la série Galaxy S21. Ainsi, la plupart des nouvelles qui commencent à atteindre les utilisateurs aujourd’hui ont été testées depuis septembre, sans bugs ni fonctionnalités améliorées.

En termes de personnalisation du smartphone, la nouvelle interface utilisateur permet à l’utilisateur d’accéder à de nouvelles palettes de couleurs pour modifier l’image du smartphone, de nouvelles icônes d’application, une nouvelle zone de notifications et même différents fonds d’écran. Il existe même de nouveaux widgets « réinventés » qui permettront une personnalisation encore plus approfondie.

Pour la communication, Samsung proposera désormais une fonctionnalité associée aux emojis. Selon une vidéo promotionnelle, la fonctionnalité s’appellera des paires d’emojis et vous permet de créer des gifs ou des autocollants à partir de deux emojis choisis.

Avec Android 12, les smartphones mis à niveau profiteront également des nouvelles fonctionnalités de sécurité et de confidentialité associées. L’un des exemples est la réception d’une notification chaque fois qu’une application va utiliser l’appareil photo ou le microphone, qui peut être désactivé via la zone de paramètres rapides.

Mais ce ne sont là que quelques exemples de fonctionnalités qu’Android 12 et One UI 4 apporteront à ces smartphones.

Comment vérifier la mise à niveau vers une interface utilisateur 4

Pour vérifier si la mise à jour est déjà disponible sur votre Samsung Galaxy S21, vous devez vous rendre dans Paramètres du smartphone et rechercher Mise à jour logicielle. Le système lui-même vérifiera si une mise à jour est disponible et, si c’est le cas, continuez simplement le téléchargement et son installation.

Il n’y a toujours aucune indication de date de sortie de la mise à jour pour les autres modèles, mais Samsung indique que cela devrait arriver « bientôt » pour les précédents modèles Galaxy S, Galaxy A, Note et pliants, en plus des tablettes, qui recevront également une mise à jour.

Smartphones et tablettes éligibles pour Android 12 et One UI 4.0

