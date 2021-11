Une startup chinoise annonce une voiture autonome capable de rivaliser avec Tesla

Tesla a son propre territoire, avec une popularité déjà assez sûre et un public fidèle de fans. Mais rien ne dure éternellement, encore moins dans le segment technologique où la nouveauté et la différence sont les facteurs les plus importants pour garantir la satisfaction et l’intérêt des consommateurs.

Ainsi, la startup chinoise WM Motor a récemment annoncé le lancement de sa cinquième voiture électrique, désignée M7. Le véhicule est autonome et semble pouvoir donner à Tesla et au PDG Elon Musk beaucoup de maux de tête.

M7 : la nouvelle voiture électrique chinoise qui peut rivaliser avec Tesla

Weltmeister sonne presque comme une marque allemande, mais c’est WM Motor, une startup chinoise qui vient d’annoncer le lancement de sa cinquième voiture électrique, la M7. Et il semble que, en raison des caractéristiques, cette nouvelle voiture pourrait faire dormir Elon Musk, PDG de Tesla.

Selon les informations, le M7 disposera d’un niveau 5 d’autonomie. Cela signifie qu’avec le logiciel pour « lire » les routes et le trafic, le véhicule pourra se conduire en continu et en toute sécurité sans la supervision du conducteur. Weltmeister a équipé cette voiture de trois capteurs LiDAR, ainsi que d’autres capteurs intégrés.

Mais la rivalité potentielle avec Tesla commence quand on sait que le M7 a été équipé des dernières technologies. Selon le site Carscoops, outre les 3 capteurs LiDAR, le tramway chinois dispose également de 12 radars à ultrasons, de 7 caméras 8 MP, de 4 caméras de vision surround et d’un module de positionnement de haute précision. Et toute cette technologie est alimentée par quatre puces Nvidia DRIV Orin-X.

Selon les responsables du département de recherche et développement M7 de WM Motor, « plus la technologie évolue, plus elle imite la vie« . Et pour obtenir des performances intelligentes plus réalistes, l’électrique de la startup chinoise présente trois caractéristiques clés : une meilleure compréhension, un calcul et un potentiel évolutif. Et selon Freeman Shen, fondateur, président et PDG de WM, « nous aimons nous référer à cela comme le premier espace mobile intelligent à travers le monde« .

Deux autres points pour concurrencer Tesla sont l’autonomie et la puissance du moteur. Le M7 offre une autonomie allant jusqu’à 700 kilomètres avec une seule charge. Le moteur a l’air d’être toujours un secret gardé sous clé. Mais dans une interview accordée à Carscoops par le PDG de WM Motors en septembre 2022, l’exécutif a noté que « Tesla vient en Chine, c’est comme Apple. Ils sont arrivés pour nous apprendre« .