Apple-1 créé par Steve Jobs vendu pour 400 000 $

Apple a été fondée en 1976 par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne. La marque populaire à la pomme était surtout connue pour ses ordinateurs et est actuellement l’une des plus respectées et recherchées dans ce segment, ainsi que dans le secteur des smartphones, tablettes et autres gadgets.

De temps en temps, les produits les plus anciens de la marque font l’actualité pour être mis aux enchères ou vendus à des prix exorbitants. Et les nouvelles d’aujourd’hui nous disent qu’un Apple-1 construit par Steve Jobs et Wozniak a été vendu aux enchères pour 400 000 $.

Apple-1 se vend 400 000 $

Ce n’est que la semaine dernière qu’un ordinateur Apple-1 a été vendu à la maison d’enchères américaine « John Moran Auctioneers » pour 400 000 dollars (~ 350 000 euros). L’ordinateur a été construit par les fondateurs Steve Jobs et Steve Wozniak il y a 45 ans, mais aujourd’hui, c’est une véritable rareté capable de coûter ce montant ou même plus.

Le modèle Apple-1 fait partie d’une édition limitée de seulement 200 unités et toutes ont été créées par les propres mains des fondateurs. Ce fut l’un des premiers équipements lancés et il a marqué le début d’un chemin réussi sur le marché, bien qu’avec quelques turbulences au milieu.

Selon la plateforme d’enchères, cet Apple-1 n’avait que deux propriétaires avant d’être mis aux enchères. Il a été acheté à l’origine par un professeur d’électronique au Chaffey College de Cucamonga, en Californie, qui l’a ensuite vendu à un étudiant en 1977.





Comme on peut le voir sur les images, l’ordinateur est recouvert de bois et ressemble presque à une machine à écrire. Selon un expert d’Apple-1 cité par le Los Angeles Times : « C’est une sorte de Saint Graal pour les collectionneurs d’électronique ancienne et de technologie informatique« .

Cependant, 400 000 $ n’est même pas si exagéré, car en février de cette année, une autre copie de l’Apple-1 de 1976 a été vendue sur eBay pour 1,5 million de dollars.