Tesla installe des antennes Starlink sur les Superchargers, les bornes de recharge

Elon Musk a créé un véritable empire d’entreprises, qui parviennent apparemment à partager les services qu’elles proposent. De Tesla à Starlink, ils se connectent tous d’une manière unique.

La dernière intégration semble arriver, en provenance de Tesla. Le géant automobile utilise déjà les services de Starlink, ayant commencé à installer les antennes de la société d’accès Internet sur ses points de recharge, les Superchargers.

Superchargeurs Tesla avec Starlink

Dépendant de l’accès à Internet pour bon nombre de leurs fonctionnalités, les voitures Tesla dépendent également des Superchargeurs, les points de recharge de Tesla. Ce réseau de recharge dédié aux voitures de la marque pourrait bientôt se doter de nouvelles fonctionnalités.

Les rapports sont encore rares, mais commencer à prendre forme et montrant une nouvelle fonctionnalité qui peut être disponible pour tous les utilisateurs. L’accès à Internet sera présent dans les Superchargeurs, même sans savoir à quoi cela va servir.

Antennes Starlink aux bornes de recharge

Plusieurs utilisateurs de Reddit signalent que des superchargeurs utilisant des antennes paraboliques Starlink sont en cours de montage. Celles-ci sont déjà visibles à plusieurs endroits de ces bornes de recharge, et on espère qu’elles se généraliseront bientôt.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser la présence de Starlink dans les Superchargers. Le plus logique sera de garantir l’extension du réseau à des endroits avec des conditions plus restreintes, notamment en termes d’accès à Internet, afin de garantir la collecte des données de facturation.

Accès Internet pour les utilisateurs

D’un autre côté, et pour les utilisateurs de voitures qui chargent des Superchargeurs Tesla, l’utilisation peut également être bénéfique. L’accès à Internet n’est pas garanti dans ces voitures et donc peut être garanti, pour utiliser le système de divertissement embarqué de Tesla.

Il s’agit d’une initiative importante et pertinente pour Tesla et pour les Superchargeurs. La facilité d’utilisation de l’accès Internet de Starlink est ici essentielle et cette combinaison deviendra certainement la norme dans ces bornes de recharge.