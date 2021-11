La trilogie Grand Theft Auto est le jeu avec le score le plus bas sur Metacritic

Il semble que la vie ne se passe pas bien pour Rockstar avec l’arrivée de la trilogie Grand Theft Auto. Premièrement, les débuts ont été marqués par les serveurs ci-dessous, qui ont conditionné la vie des joueurs. Alors maintenant, nous nous rendons compte que la satisfaction des joueurs avec ce nouveau titre n’est pas à prévoir.

Selon le site Metacritic, qui rassemble des critiques de jeux, livres, films, émissions de télévision, entre autres, la trilogie GTA PC ressort comme le score le plus bas pour PC. Et ce score parvient à être encore plus bas que celui de l’eFootball 2022.

GTA Trilogy pour PC avec le score métacritique le plus bas

Il y avait beaucoup d’anxiété à propos de la sortie, mais l’arrivée de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition n’a pas été à la hauteur de ce à quoi on pouvait s’attendre. D’abord parce que les débuts ont été ternis par les serveurs qui alimentent Rockstar Games Laucher en bas. Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là.

Bien que le prix du jeu ne soit pas très attractif, puisqu’il coûte environ 60 euros, la popularité ne correspond pas à cette valeur. Sur le site Metacritic, où les scores vont de 0 à 10, la trilogie PC GTA apparaît comme le jeu avec la pire note. Plus précisément, le nouveau titre de Rockstar n’a que 0,6 point, sur la base de 2304 votes.

Cela pourrait très bien s’avérer être la pire note d’un jeu PC sur la plate-forme. Si on le compare au controversé eFootball 2022, ce dernier parvient tout de même à avoir une note plus élevée de 1,3 point. De plus, l’échec initial de Cyberpunk 2077 a déjà été surmonté, le jeu CD Projekt RED ayant désormais 7,1 points.

Si nous passons de plates-formes à PlayStation 5, le tableau s’améliore mais seulement légèrement. Ici, la trilogie GTA a 0,9 point et eFootball 2022 a 0,8 point.

Les réactions des joueurs n’ont pas tardé à se faire sentir et l’on se dit même que cette édition du jeu est pitoyable et que ce sera la fin du créateur Rockstar.

Avez-vous joué à la trilogie GTA ?