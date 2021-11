Installez dès que possible! Windows obtient une mise à jour non officielle pour gérer un crash majeur

Les utilisateurs de Windows ont été plus alertes que d’habitude ces derniers mois. Microsoft a révélé des failles de sécurité très dangereuses et capables d’empêcher leur utilisation normale, comme prévu.

Maintenant, le géant du logiciel a de nouveau supposé une faille dans son système et que cela a un grand impact. Son importance est telle qu’une mise à jour non officielle a finalement été créée et peut être installée par n’importe quel utilisateur.

Un autre défaut sérieux est dans Windows

Le bug marqué CVE-2021-34484 n’est pas nouveau et Microsoft l’a même résolu dans la mise à jour de sécurité d’août de cette année. La faille permet de faire évoluer les autorisations et ainsi de prendre le contrôle du système, puis d’accorder à l’attaquant un accès complet à Windows.

Cependant, et à partir de quoi a été découvert plus tard, le géant du logiciel résolvait juste la faille au niveau le plus visible. Ils ont traité la preuve de concept et laissé de côté les autres variantes de cette faille qui pourraient être exploitées par des attaquants.

vidéo originale

Problème non résolu dans la mise à jour Microsoft

Il s’agit donc d’une faille qui reste accessible à toute personne pouvant l’exploiter. Elle n’est pas simple à utiliser, mais elle peut conduire tout utilisateur à l’autoriser par inadvertance. Tout se résume à une simple demande d’UAC, qui ouvre alors la porte à l’attaquant.

Son importance est telle que Microsoft a repris le problème et a révélé qu’il travaillait activement à sa solution. Tous les systèmes Windows modernes sont vulnérables, même avec des mises à jour appliquées.

La solution est venue directement de 0patch

Fait intéressant, et pour résoudre le problème, 0patch a anticipé Microsoft et a déjà une solution prête à être installée. Cela résout complètement la faille, apportant alors toute la sécurité attendue par les utilisateurs à Windows.

Comme toujours, les utilisateurs sont invités à mettre à jour leurs versions de Windows dès que possible. Ce n’est pas encore une solution définitive et officielle de Microsoft, venant de 0patch, mais au moins elle garantit la sécurité des utilisateurs, les protégeant contre ces attaques.