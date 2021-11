COVID-19 : l’Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail

L’Allemagne reviendra au télétravail ! Selon les experts, plusieurs pays d’Europe traversent une cinquième vague de COVID-19. Avec 289 cas pour 100 000 habitants, le taux d’infection en Allemagne a désormais atteint un nouveau record dans le pays le plus peuplé d’Europe, selon le Robert Koch Health Institute (RKI dans son acronyme allemand).

Compte tenu du scénario, l’Allemagne se prépare à un retour massif au télétravail.

Les employeurs allemands seront contraints d’offrir la possibilité de télétravailler

La réintroduction de la norme du travail à domicile fait suite à l’augmentation « inquiétante » du nombre de nouveaux cas et décès quotidiens depuis la mi-octobre. A noter que le taux de vaccination en Allemagne n’est « que » de 67%.

Selon le projet de loi consulté par l’Agence France-Presse, les employeurs allemands seront obligés d’offrir la possibilité de télétravail, sauf s’il existe une « raison impérieuse » de se rendre sur le lieu de travail.

Toutes les personnes qui se rendront sur le lieu de travail seront « invitées à prouver qu’elles sont vaccinées ou à présenter un test négatif pour le virus », précise le document. Le gouvernement allemand envisage également de limiter l’accès à certains événements aux seules personnes vaccinées ou guéries de la maladie, selon les médias allemands.



Le projet de loi devrait être présenté au parlement allemand pour approbation jeudi.

Le télétravail, travail à distance ou travail à distance est une pratique de travail effectué à distance, par exemple à domicile, qui s’effectue de manière autonome, à l’aide d’outils numériques de communication et de collaboration entre les entités concernées (entreprises, salariés et clients).

Rappelons qu’au Portugal, les entreprises sont tenues de payer des dépenses énergétiques et nettes.Ces dépenses comprennent « l’augmentation des coûts de l’énergie et le réseau installé sur le lieu de travail à une vitesse compatible avec les besoins de communication du service, ainsi que la maintenance du même équipement. et systèmes »

