Apple achète silencieusement de la publicité Google pour les applications d’abonnement de l’App Store

Apple pourrait investir directement dans Google pour booster son activité, en achetant de la publicité sur le moteur de recherche. Autrement dit, si une application de grande valeur avec un abonnement App Store se vend plus, plus Apple gagne en facturant ses frais. Cependant, cette procédure peut ne pas être correcte, car vous n’aurez pas le consentement des créateurs de l’application.

Comme l’ont mentionné certains éditeurs, ces pratiques sont utilisées depuis quelques années.

Apple paie la publicité des applications sur Google

Apple achètera « silencieusement » de la publicité Google pour augmenter la visibilité des applications à forte valeur ajoutée afin de collecter des revenus grâce aux ventes d’abonnements intégrés. Selon Forbes, les annonces sont placées sans le consentement des développeurs et Google ne les supprimera pas.

Des sources ont déclaré au site qu’il s’agissait d’une forme arbitraire de publicité et qu’elle existe depuis au moins deux ans.

La publicité va à de grandes applications comme Tinder, Plenty of Fish and Bumble, le géant du multimédia HBO, l’éditeur d’éducation et d’apprentissage Masterclass et le service d’apprentissage des langues Babbel.

Les publicités ne révèlent pas qu’elles appartiennent à Apple et, pour la plupart des observateurs, ressemblent simplement à des publicités pour les marques elles-mêmes et les éditeurs d’applications qui vont directement dans l’App Store. Cependant, ces publicités ont des liens de suivi similaires avec des paramètres presque identiques qui indiquent qu’elles sont susceptibles d’être derrière une agence de marketing.

Apple essaie de maximiser l’argent qu’il gagne en augmentant les achats intégrés que les gens achètent sur l’Apple Store. Apple a découvert qu’il pouvait gagner plus d’argent avec ces programmeurs s’ils poussaient les gens vers l’App Store pour y faire leurs achats au lieu de leurs pages Web.

Une source a déclaré au journal.





Gagnez en visibilité sur Google

Les applications pour iPhone, qui offrent des abonnements à des services continus, peuvent facturer le service via l’App Store ou, si elles disposent de plusieurs moyens de fournir le service, elles peuvent facturer le montant au client via leurs propres sites Web.

En ce sens, si les applications sont utilisées au format standard, avec une charge sur la plate-forme Apple, Apple facture 30% du chiffre d’affaires pour la première année et tombe à 15% pour la deuxième année et au-delà. Cependant, si des entreprises telles qu’Amazon ou HBO vendent un service continu sur leurs propres sites Web, elles peuvent contourner les frais d’Apple et percevoir l’intégralité du produit.

Somme toute, n’est-ce pas une bonne chose pour Apple de payer pour booster sa boutique et ses applications ?

Il y a une certaine logique dans ce que veut faire Apple, car son entreprise facture des frais sur la vente d’abonnements à des applications tierces dans son magasin. Cependant, certains programmeurs ne considèrent pas cette action comme positive.

Selon ce qu'a expliqué l'un de ces programmeurs, cette action du géant de Cupertino nuit aux entreprises des créateurs. L'entreprise se développera en fonction de ce que vous pensez qu'un client vaut, et si un client vaut 30% de moins, votre marge disparaît.





Certains abonnements valent des centaines de dollars par an. Il peut s’agir de cours de formation, d’éducation, de fitness ou d’applications de rencontres. Le coût d’Apple pour diffuser une publicité peut être de 5 à 10 $ pour chaque abonnement réussi, et les revenus peuvent facilement atteindre 50 $ ou plus.

Il y a aussi des coûts supplémentaires en plus des dollars. Autrement dit, lorsque les gens achètent l’accès à un service via un abonnement à une application iOS, ils sont essentiellement des clients Apple. Pour des raisons de confidentialité, Apple ne fournit pas beaucoup d’informations à leur sujet aux applications ou aux entreprises qui les gèrent.

En gros, ce que veulent les développeurs, certains d’entre eux, c’est d’avoir la possibilité d’avoir leur application dans l’App Store, mais d’en avoir le contrôle en dehors de l’App Store. Selon eux, avec la proximité de l’utilisateur avec le programmeur, l’expérience utilisateur en profite.

De plus, le fait qu’Apple fasse de la « publicité » aux mêmes endroits que les développeurs font de la publicité, a diminué la possibilité de diriger les utilisateurs vers le site Web du développeur. Et en enchérissant sur le même emplacement publicitaire, le prix de l’espace augmente.