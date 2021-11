Black Shark Lucifer T1 & Mako M1: Les nouveaux écouteurs gaming et souris sans fil Xiaomi à faible latence!

Black Shark de Xiaomi est un acteur relativement nouveau sur la scène du jeu, mais la marque a déjà fait ses preuves avec des smartphones offrant des performances incroyables. Mais ce qui a fait le succès de l’entreprise, ce sont les prix abordables auxquels les produits hauts de gamme sont proposés.

Aujourd’hui ce sont des écouteurs intra-auriculaire Bluetooth sans fil Black Shark Lucifer T1 dédiés au gaming qui sont disponibles. Au menu, une latence très faible, des drivers de 10mm pour une belle qualité de son et des basses profondes ainsi qu’une protection contre la transpiration !

Black Shark Lucifer T1 : Une solide promotion

Le casque Black Shark Lucifer T1 est un excellent moyen de profiter de vos sessions de jeu. Un objet parfait à porter pour tous les usages, tout en étant incroyablement attrayant d’un point de vue esthétique. Équipés de haut-parleurs de 10 mm, de 4 microphones et d’une faible latence Bluetooth 5.2, ils constituent un véritable cadeau à ce prix.

Vous pouvez obtenir les Black Shark Lucifer T1 pour 23,99€ au lieu de 39,99€ en ce moment sur Amazon ! …Mais seulement si vous saisissez l’occasion.

Comment faire ? C’est aussi simple que cela : cochez le coupon sur la page du produit (10% de réduction), mettez-le ensuite dans votre panier et avant de terminer votre commande appliquez le code 2A9F2G5H (encore 10% de réduction). Vous bénéficierez ainsi du prix le plus bas possible et d’une expédition rapide et gratuite, garantie par Amazon.

Black Shark Lucifer T1 : excellents écouteurs de jeu

Un design super audacieux qu’il est impossible de confondre. Des LED vertes caractérisent à la fois le casque et le boîtier de chargement de manière super définie. L’architecture intra-auriculaire maintient fermement les écouteurs sur vos oreilles et, en plus, elle assure une isolation sonore parfaite de votre environnement. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur vos activités de jeu de la meilleure façon possible.

La latence est très faible (55 ms seulement), de sorte qu’il n’y a jamais de retard entre les scènes de jeu et le son transmis par votre casque. Un avantage dont vous pouvez également profiter en regardant des vidéos, tout en vous relaxant.

La qualité du son est assurée par des haut-parleurs de 10 mm pour l’écoute et 4 microphones pour la transmission de votre voix. Ils sont donc parfaits pour écouter de la musique et parler au téléphone. Le dernier plaisir est l’autonomie énergétique. Avec l’aide de l’étui de charge, vous obtenez jusqu’à 35 heures d’utilisation avant de devoir recharger votre appareil.

En bref, le Black Shark Lucifer T1 est un casque gaming intra de folie, parfait pour les jeux et autres. À ce prix, directement sur Amazon, ils font un excellent cadeau pour vous où vos proches partenaires de jeux. Complétez rapidement votre commande pour en profiter et les obtenir pour seulement 23,99€ (au lieu de 39,99€) jusqu’au 21 novembre. Utilisez simplement le coupon sur la page et avant de terminer votre commande appliquez le code 2A9F2G5H.

Black Shark Mako M1 : La souris gaming sans fil aussi en promotion

Le second produit Black Shark que nous vous proposons dans cet article est l’une des meilleures souris de jeu sans fil de qualité professionnelle, avec une double remise qui la ramène à un prix incontournable. Il s’agit de la Black Shark Mako M1, une souris ergonomique conçu pour le confort et la précision.

Pour obtenir la Black Shark Mako M1 à tarif réduit proposée sur Amazon, vous devez cocher le coupon sur la page produit qui vous apportera immédiatement une réduction de 10% sur le prix final, et, avant de procéder au paiement, vous devrez ensuite utiliser le code DGIWPDEN et le tarif tombera encore de 10% à 23,99€, un prix vraiment incontournable pour ce type de produit !

Black Shark Mako M1 : La souris gaming aux nombreuses options

Le Mako M1 ne trahit pas cette philosophie. Le design est parfaitement symétrique pour convenir aux gauchers comme aux droitiers. Les dimensions sont généreuses, mais pas excessives, afin de garantir un confort maximal quelle que soit la prise en main (griffe, paume ou bout du doigt).

Très intéressant, le double couvercle pour le compartiment de la batterie, qui vous permet d’adapter le poids à vos besoins. L’un d’eux est alvéolé pour alléger la souris et réduire la transpiration par la même occasion. Il y a 6 boutons, qui peuvent être entièrement personnalisés à l’aide du logiciel, dont un à l’arrière pour des changements rapides de DPI.

L’éclairage de la molette comme indicateur est très pratique. Au moment du changement, la roue acquiert les couleurs associées à la résolution, puis revient en mode personnalisé après 3 secondes. Il y a aussi l’éclairage RGB, évidemment personnalisable, qui entoure la partie inférieure de la souris.

Quant au capteur, on retrouve une solution propriétaire de 10 000 DPI, toujours personnalisable via le logiciel. Quant aux interrupteurs, les boutons gauche et droit offrent des interrupteurs mécaniques testés pour 30 millions de clics.

Un mode de connexion double complète l’ensemble. La batterie rechargeable et remplaçable offre une impressionnante autonomie de 17 heures avec une fréquence de 1000 Hz. Cependant, la souris peut également être utilisée en mode filaire, grâce au câble USB Type-C tressé fourni, afin que l’action de jeu ne soit jamais interrompue.