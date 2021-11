Services publics de l’IMT, du SNS et de la Sécurité sociale ! Ce qui se passe?

Pensez-vous que les Portugais sont satisfaits des Services Publics ? Les données les plus récentes révèlent que les plaintes sont nombreuses, notamment dans les services de l’IMT, du SNS et de la Sécurité sociale.

Portal da Queixa a analysé les services publics et les plaintes générées par les consommateurs contre le secteur public. En un an, les Portugais ont déjà déposé 12 mille plaintes, soit une augmentation de 29% par rapport à 2020.

12 mille plaintes par mois contre le secteur public

Selon l’analyse de l’équipe de Portal da Queixa, au cours des 10 premiers mois de l’année, plus de 1 200 plaintes par mois contre le secteur public ont atteint le plus grand réseau social de consommateurs au Portugal. Une augmentation de 29% par rapport à la même période (2020), où 9 283 plaintes ont été enregistrées.

Les sous-catégories suivantes ont été prises en compte pour l’analyse : instituts publics, services sociaux et de protection sociale, administration publique et police, service d’urgence et d’incendie. Parmi les différents organismes analysés, les résultats montrent que l’IMT (4 322), le SNS (2 209) et la Sécurité sociale (1 378) sont en tête du plus gros volume de réclamations des consommateurs.

La plupart des plaintes adressées à l’IMT (54 %) sont liées à des problèmes de délivrance, d’échange, de renouvellement et d’envoi des permis de conduire.

Concernant le NHS – qui a enregistré une augmentation d’environ 37% par rapport à 2020 -, 21% des plaintes concernent des problèmes liés à la pandémie (vaccination, délivrance de certificats, etc.), 24% font référence à des plaintes liées à des services de qualité et 12% signaler des problèmes de consultation et des difficultés d’accès à un médecin de famille.

S’agissant de la Sécurité sociale, 46 % des plaintes portent sur les aides, allocations, pensions et subventions, dont 10 % signalent des problèmes d’allocations chômage.

L’analyse nous a permis d’identifier que l’IMT représente 71% des plaintes adressées à la sous-catégorie Instituts publics et le SEF représente 77% des plaintes adressées à la sous-catégorie Police, Urgences et Pompiers.

Il est à noter qu’entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, les services publics ont enregistré une augmentation exponentielle du nombre de plaintes sur le Portal da Queixa (total de 16 602 plaintes), avec une augmentation de 81% par rapport à 2019 (total de 9 184 plaintes).