Une start-up spatiale veut mettre des satellites en orbite grâce à la force centrifuge

Comme nous l’avons tous remarqué et suivi, en ce 21e siècle, il y a une nouvelle course à l’espace, principalement entre SpaceX et Blue Origin. Ces sociétés, avec Virgin Galactic entre les deux, concentrent leurs efforts et leurs ressources sur le lancement de satellites dans l’espace et de leurs capsules dédiées au soi-disant tourisme spatial. Cependant, la méthode utilisée, bien qu’ayant évolué, continue de s’appuyer sur la fusée traditionnelle. Est cher!

Dans une tentative d’innover – et peut-être de révolutionner la façon de mettre les engins spatiaux en orbite, une petite entreprise spatiale, SpinLaunch, développe une méthode moins chère et plus propre pour lancer des satellites. La force centrifuge (spin-launch) peut être une solution.

Mettre des satellites en orbite avec la forme centrifuge

Mettre n’importe quel objet en orbite coûte très cher. Par conséquent, le saut technologique des entreprises susmentionnées était important. La réutilisation des lanceurs permet de réduire les coûts de déplacement et cela apporte de nombreux avantages aux entreprises qui entendent non seulement aider à l’exploration de l’univers, mais aussi ouvrir un nouveau marché pour le tourisme spatial.

SpinLaunch utilise une centrifugeuse géante pour lancer des objets dans l’espace. Par « choses », nous entendons des choses qui peuvent résister à la force G créée en roulant à plus de 8 000 km/h et à plus de 10 000 G. Fondamentalement, c’est déjà une catégorie de choses qui n’inclut pas encore les satellites.

Cependant, pour tester sa technologie, la société a lancé le mois dernier un projectile semblable à un missile qui a grimpé sur des dizaines de milliers de mètres, en utilisant seulement 20 % de la puissance de la manette des gaz.

Conception simple mais fonctionnelle

Comme indiqué, la conception de l’équipement est relativement simple. Une poignée en fibre de carbone maintient le projectile à l’intérieur d’une chambre à vide d’extension pendant qu’il tourne pour atteindre une certaine vitesse.

Lorsque la rotation atteint la vitesse souhaitée, le lanceur est libéré à travers un tube plus haut que la Statue de la Liberté (50,4 mètres). Dans un exemple plus banal, ce sera comme regarder un athlète lancer le marteau aux Jeux Olympiques.

Les caractéristiques de l’équipement indiquent que l’accélérateur est électrique et pourrait réduire la quantité de carburant nécessaire au lancement des satellites. SpinLaunch estime que sa centrifugeuse utilise quatre fois moins de carburant que les fusées traditionnelles et n’a aucune émission. Il est également 10 fois moins cher par lancement car il peut expédier plusieurs charges utiles en une journée.





La société a deux versions de l’accélérateur. Le suborbital (tête de mât), qu’il a testé avec succès le 22 octobre, s’élève au milieu d’un désert du Nouveau-Mexique afin que les véhicules d’essai ne s’éloignent pas trop et n’écrasent rien en descendant. Cet équipement est uniquement à des fins de test.

Ensuite, vous avez prévu le lanceur orbital. L’entreprise a l’intention de construire les installations de ce dernier (ci-dessous), cependant, elle n’a pas encore avancé dans les travaux. Selon les informations, l’entreprise a l’intention de le construire dans une région côtière non divulguée.

Le régulateur américain devra donner son approbation à la centrifugation

SpinLaunch cherche actuellement l’approbation de la FAA. Une fois les technologies et les méthodologies approuvées, la société construira l’accélérateur à flanc de colline pour obtenir l’angle approprié pour le vol orbital. Il sera plus grand que l’unité de test pour obtenir plus de vitesse, mais il fonctionnera sur le même principe.

À l’heure actuelle, les satellites actuels ne survivraient pas à un lancement de lancement de spin. Cependant, la société affirme que les progrès de l’électronique ont produit des condensateurs, des puces et des résistances capables de résister à l’énorme force G générée par la centrifugeuse. Les tests de composants satellites ont prouvé que les véhicules peuvent être difficiles à résister à un lancement.

Avec le vol d’essai du mois dernier, SpinLaunch prévoit déjà plusieurs autres tests au cours de 2022. La startup souhaite étudier les performances de différents types de véhicules à différentes vitesses et prévoit de commencer les vols commerciaux fin 2024.

Il convient de noter que cette méthode n’est pas viable pour lancer des vaisseaux spatiaux habités ou des capsules dans l’espace. Le corps humain ne peut résister qu’à un maximum de 9 G et seulement quelques secondes. Les astronautes seraient morts bien avant que la centrifugeuse n’atteigne même sa vitesse maximale.