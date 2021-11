Jeff Bezos pense qu’à l’avenir, la Terre sera visitée comme s’il s’agissait d’une réserve naturelle

Le désir de construire une civilisation en dehors de la Terre est dans l’esprit de nombreux magnats, qui croient que ces communautés deviendront un jour une réalité. Ensuite, Jeff Bezos a révélé qu’il pensait qu’à l’avenir, la Terre serait une destination de vacances pour ces personnes.

Le milliardaire a comparé notre planète à une réserve naturelle.

Le fondateur de Blue Origin et fervent passionné et défenseur de l’espace et des voyages spatiaux a déclaré lors d’un débat au Forum Ignatius à Washington qu’il prédisait que les personnes nées dans l’espace prendraient, à l’avenir, des vacances sur Terre. En comparaison, le fondateur d’Amazon a également déclaré que ce serait comme visiter le parc national de Yellowstone, le plus ancien parc naturel des États-Unis d’Amérique – une région d’origine volcanique d’une superficie de près de 9 000 km2.

Au fil des siècles, de nombreuses personnes naîtront dans l’espace, ce sera leur premier foyer. Ils naîtront dans ces colonies, ils vivront dans ces colonies, puis ils visiteront la Terre de la même manière que vous visiteriez le parc national de Yellowstone.

A déclaré le fondateur de Blue Origin et l’un des plus grands apologistes de l’avenir spatial de l’humanité.

En référence aux plans d’Elon Musk, Jezz Bezos a révélé qu’il pensait que les colonies de haute technologie dans l’espace seraient plus viables que toute tentative de démarrer la vie – telle que nous la connaissons sur Terre – sur une autre planète, à savoir Mars. Pour le milliardaire, la formation de colonies spatiales est une étape incontournable, car la Terre n’aura plus d’espace pour abriter tous ses habitants.

En effet, dans le même débat, le fondateur de Blue Origin a évoqué des cités spatiales flottantes qui pourraient accueillir un million de personnes, dans un habitat regorgeant de « rivières, forêts et faune ».

Récemment, Jeff Bezos, 57 ans, s’est engagé à faire un don de 2 milliards de dollars pour la conservation de la faune et le développement de systèmes alimentaires durables.

