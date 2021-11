La première batterie entièrement recyclée pour l’électrique existe déjà !

La fin de vie des batteries qui équipent les véhicules électriques est toujours un problème qui les hante. La solution la plus mentionnée est son recyclage, et maintenant une entreprise suédoise a développé la première solution entièrement recyclée au monde.

L’entreprise prévoit de réutiliser 125 000 tonnes de batteries par an.

Avec le changement climatique et le temps nécessaire pour agir qui s’épuise, la transition vers la mobilité électrique est la solution la plus pointée par de nombreux gouvernements. Cependant, cela ne fait pas l’unanimité, car certains composants des véhicules électriques ont besoin d’être améliorés, pour devenir une solution sûre et durable.

L’un de ces composants est la batterie, dont le cycle de vie n’est toujours pas idéal. En effet, l’exploration minière extensive associée aux batteries lithium-ion, ainsi que leur fin de vie, va à l’encontre de l’objectif durable des batteries électriques.

Ensuite, une entreprise suédoise a annoncé la première batterie entièrement recyclée au monde. Selon un communiqué de presse, Northvolt a réussi à fabriquer une cellule à partir de nickel, de manganèse et de cobalt recyclés à 100 %. Selon Emma Nehrenheim, responsable environnement de l’entreprise, le processus de recyclage permet de récupérer 95 % des métaux utilisés, en maintenant un niveau de pureté comparable au métal utilisé pour la première fois.

Northvolt affirme que son initiative a été la première à recycler une batterie de véhicule électrique en utilisant 100 % de matériaux recyclés.

Ainsi, il représente un pas en avant significatif pour l’industrie mondiale des batteries, car il rapproche les véhicules électriques d’une véritable durabilité. L’ensemble du processus de recyclage s’est déroulé en un seul endroit, dans les laboratoires de Northvolt à Västerås, en Suède.

Le cobalt, le manganèse et le nickel utilisés dans la nouvelle cellule de batterie ont été récupérés des déchets de batterie grâce à un traitement hydrométallurgique à faible énergie. Il s’agit d’utiliser une solution aqueuse pour isoler les métaux et les vider des impuretés restantes.

La première batterie de véhicule électrique 100% recyclée existe déjà. Et maintenant?

Après la réalisation, Northvolt a l’intention de produire des cellules de batterie avec 50 % de matériaux recyclés à l’échelle industrielle d’ici 2030. Dans ce sens, l’usine Northvolt Ett, à Skellefteå, en Suède, sera agrandie, afin de créer un espace pour le recyclage de 125 000 tonnes de piles par an.

En fin de compte, un engagement envers la circularité réduira non seulement de manière significative les impacts environnementaux de l’industrie des batteries, mais contribuera également à notre vision d’établir une nouvelle référence en matière de durabilité dans la production.

dit Nehrenheim.

Le responsable environnement de Northvolt a également rappelé qu’avec la vitesse à laquelle se déroule la révolution du véhicule électrique, « 250 000 tonnes de batteries arriveront en fin de vie en Europe en 2030 ». Il faut donc agir, travailler et investir pour trouver des solutions innovantes.

