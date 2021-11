Tyrannophone : l’iPhone 13 Pro avec une vraie dent de dinosaure

Oui, vous avez bien lu le titre. Aujourd’hui, découvrons une autre création excentrique de Caviar, connue pour ses éditions limitées et luxueuses (et chères !) de produits populaires et recherchés par les consommateurs comme la PlayStation 5 et l’iPhone 12 Pro.

La dernière cible était le nouvel iPhone 13 Pro et le point culminant est le fait que cette version extravagante n’apporte rien de moins qu’un véritable fragment de dent de dinosaure. Apprenons à mieux connaître cette rareté authentique appelée Tyrannophone.

Tyrannophone : l’iPhone 13 Pro avec une dent de dinosaure

Quand on pense que le Caviar est on ne peut plus excentrique, voici le Tyrannophone. Il s’agit d’une édition très limitée du nouvel iPhone 13 Pro d’Apple qui contient un fragment d’une vraie dent de dinosaure.

Après des pièces comme une PlayStation 5 avec 20 kg d’or pour 900 000 $ ou un iPhone 12 Pro pour 10 000 $, la société de produits de luxe montre que peut-être même le ciel n’est pas la limite.

Ainsi, le Tyrannophone a été créé en hommage au Tyrannosaurus, le dinosaure le plus célèbre au monde. Au dos, ce modèle présente une image de la tête du dinosaure dans une sculpture de type 3D en saillie en titane et revêtue d’acier noir de dépôt de valeur physique (PVD).

L’œil du T-Rex est une véritable pierre d’ambre. Mais le point culminant principal est l’une des dents de l’image de l’animal, car elle contient un vrai fragment d’une vraie dent de tyrannosaure. Selon Caviar, la pièce a été extraite d’un fossile vieux de 80 millions d’années.





A l’intérieur, il s’agit d’un iPhone 13 Pro normal comme les autres, n’ayant subi aucune modification.

Le Tyrannophone est une édition extrêmement limitée car seulement 7 unités de cet équipement ont été produites. Et tous les exemplaires ont une inscription sur le côté indiquant le numéro d’édition limitée du modèle.

Comme vous pouvez l’imaginer, si vous voulez posséder un de ces téléphones, vous devrez être un peu radin, car chaque modèle de Tyrannophone coûte 8610 $ (~7524 euros). Cette édition est également disponible dans la version iPhone 13 Pro Max et la valeur s’élève déjà à 9 150 dollars (~8 000 euros).