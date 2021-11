Gucci annonce une Xbox Series X en édition limitée pour 10 000 $

Lorsque certains équipements technologiques populaires apparaissent, des versions spéciales sont parfois créées par certaines marques liées à des secteurs complètement différents.

Et c’est exactement ce qui est arrivé à la nouvelle Xbox Series X. La marque bien connue Gucci a annoncé une édition limitée de la console, créée grâce à un partenariat avec Microsoft. La valeur est un minimum de 10 mille dollars.

Gucci crée une édition spéciale de la Xbox Series X

Si vous pensez qu’avoir actuellement une console à la pointe de la technologie dans votre maison est un signe d’ostentation, alors attendez de voir ce que Gucci a préparé pour les joueurs les plus audacieux et les plus extravagants.

L’entreprise italienne est surtout connue pour ses pièces de mode de luxe. Mais la marque a désormais ouvert ses portes à d’autres segments et, en partenariat avec Microsoft, a créé une édition spéciale de la Xbox Series X.

Cette console design a été annoncée vendredi dernier (12) comme étant une édition limitée. Il apporte un look complètement inspiré des caractéristiques et des détails que Gucci nous a déjà habitués dans ses productions, tels que vêtements, accessoires, chaussures, entre autres.

L’ensemble créé par la marque italienne s’appelle « Xbox by Gucci » et comprend la console Xbox Series X personnalisée, deux manettes sans fil, un étui de transport créé par la marque avec le mot ‘Xbox’ inscrit en vert fluo et aussi une signature du Passe de jeu ultime.

Selon Gucci, seules 100 unités de cette édition spéciale seront disponibles. Et tous auront un numéro de série spécifique sur la console avec la marque GG, abréviation gravée au laser du nom du fondateur Guccio Gucci. Cette abréviation représente également l’expression courante parmi les joueurs de ‘Good Game’, ou bon jeu en portugais.

Le boîtier a un matériau rembourré à l’intérieur, afin d’accueillir la console et d’autres accessoires sans les endommager. Les commandes ont une annotation de deux listes diagonales, en rouge et en bleu.

Si vous avez aimé cette version de luxe de la Xbox Series X, le mieux est de vous dépêcher et d’ouvrir les cordons de la bourse. Vous pouvez acheter ce kit dans la boutique physique de Gucci aux États-Unis pour 10 000 $. Découvrez tous les détails de la console personnalisée par Gucci ici.