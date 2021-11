La valeur de la crypto-monnaie Raptoreum augmente 5 fois en seulement quatre jours

Nous avons récemment écrit sur le Raptoreum, la nouvelle crypto-monnaie qui fait des vagues. L’un des points forts de sa récente popularité est le fait que la monnaie peut être extraite via des processeurs plutôt que via la méthode traditionnelle des cartes graphiques.

Cependant, il semble que l’intérêt de la part des utilisateurs pour cette pièce ait été remarqué. Et en seulement quatre jours, Raptoreum a vu sa valeur augmenter jusqu’à 5 fois.

La valeur du Raptoreum a été multipliée par 5 en quatre jours

La nouvelle crypto-monnaie Raptoreum gagne peu à peu en popularité. Et le fait qu’elle commence à apparaître plus fréquemment dans les actualités a accru la sensibilisation à cette actualité parmi un plus grand nombre de personnes.

Ainsi, il n’a pas fallu longtemps pour que cette même popularité se reflète dans la valeur de cette monnaie numérique. Plus précisément, en seulement quatre jours, la valeur de Raptoreum a augmenté de 5 fois.

Au moment de la rédaction de cet article, la nouvelle crypto-monnaie valait 0,05603 euros. Cependant, il y a à peine quatre jours, cette valeur était d’environ 0,01143 euros. Ce jeudi (11) où nous avons écrit pour la première fois sur la monnaie, elle valait 0,03611 euros.

Par rapport à d’autres pièces telles que l’Ethereum qui vaut actuellement plus de 4 000 euros, la valeur du Raptoreum est tout simplement ridicule pour sa petite taille. Cependant, toutes les monnaies numériques ont commencé de cette façon et c’est la popularité et l’intérêt des utilisateurs, en particulier des mineurs et des investisseurs, qui les ont amenés là où ils sont aujourd’hui.

La crypto-monnaie minée avec des processeurs

Contrairement aux autres crypto-monnaies, Raptoreum préfère être extrait via des processeurs. Les modèles les plus populaires à cet effet sont les lignes AMD Ryzen 9 et AMD Ryzen Threadripper, car la taille du cache L3 est importante pour l’extraction de cette pièce. Mais les mineurs se concentrent principalement sur les lignes AMD Ryzen 9 5000 et 3000.

Comme on pouvait s’y attendre, les premières images des systèmes miniers de Raptoreum sont également apparues.