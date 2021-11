La dernière mise à jour de Windows 11 apporte l’un des bugs les plus étranges au système de Microsoft

En constante évolution, Microsoft teste les dernières nouveautés de Windows 11 dans le programme Insiders. Vous souhaitez évaluer la qualité de ces améliorations et détecter les problèmes qui existent dans ces versions, avant de les lancer sur le marché.

La dernière de ces versions de test est arrivée et apporte l’un des bugs les plus étranges que Microsoft ait jamais apportés à ce système. Après avoir installé cette mise à jour, l’un des éléments les plus courants et les plus importants de Windows 11 cesse tout simplement de fonctionner et n’aide pas l’utilisateur.

Quiconque utilise les versions d’essai de Windows 11 sait qu’il est sujet aux problèmes que Microsoft apporte à ce système. Ils sont dédiés aux tests et à l’évaluation des problèmes qui peuvent avoir un impact sur l’utilisation quotidienne.

Il n’est donc pas surprenant que ce nouveau bug, même s’il n’est pas très logique pour de nombreux utilisateurs de Windows 11. D’après ce qui a été décrit, la version 22494 et les versions antérieures posent des problèmes d’affichage de la lumière du clavier pour le verrouillage des majuscules, le verrouillage du défilement et le verrouillage numérique.

Les plaintes s’accumulent sur l’application Feedback Hub, où les utilisateurs décrivent le problème affectant cette version. La faille est mineure, mais elle peut causer des problèmes aux utilisateurs qui ne peuvent pas comprendre s’ils ont ces fonctionnalités actives et en cours d’utilisation.

Microsoft a révélé qu’il enquêtait déjà sur le problème et qu’il trouvait ensuite une solution. Cela devrait apparaître bientôt, dans une nouvelle version, qui sortira bientôt, comme cela arrive de manière récurrente avec ce programme de test.

Cependant, pour tous ceux qui ont ce problème, il existe une solution externe que vous pouvez utiliser immédiatement. En utilisant des applications comme TrayStatus, ils peuvent avoir un accès direct à ce qu’ils ont en activité. C’est aussi visuel, bien que ce ne soit pas sur le clavier, mais sur la barre des tâches de Windows 11.

Comme nous l’avons déjà dit, il s’agit d’un bug que Microsoft devrait corriger bientôt, dans une future version de Windows 11. C’est étrange et étrange, mais cela fait partie du processus de dépannage et d’évaluation de l’ensemble du programme Insiders.