OnePlus continue ses tests avec Android 12 ! La série OnePlus 8 reçoit maintenant la version bêta

Avec le lancement d’Android 12, les marques ont été très actives dans la préparation de leurs versions. Ils souhaitent lancer cette mise à jour au plus vite et ainsi s’assurer que leurs smartphones aient accès à la dernière proposition de Google.

En tant que l’une des marques qui a le plus parié sur cette mise à jour, OnePlus a déjà ses tests activement en cours. La dernière proposition concerne désormais les OnePlus 8, 8 Pro et 8T, qui commenceront à être testés avec Android 12.

OnePlus est l’une des marques qui mise le plus sur la mise à jour de leurs smartphones. En plus de conserver un record de vitesse élevée dans la présentation des nouvelles versions, la marque a également la bonne pratique de conserver les équipements plus anciens avec des mises à jour.

Ainsi, et lorsque les premières versions de test d’Android 12 ont commencé à apparaître, la marque a rapidement commencé ses tests. Désormais, et d’après ce qu’ils ont présenté, c’est la série OnePlus 8 d’avoir accès à une version Beta. Les conditions pour participer sont simples.

Vous utilisez un appareil OnePlus 8 Series ou OnePlus 8T

Vous êtes un membre actif de la communauté OnePlus

Êtes-vous prêt à communiquer régulièrement et à fournir des commentaires à l’équipe OnePlus sur Telegram

La version CBT (Closed Beta Test) n’est pas la version officielle, qui est toujours en cours de développement et de test. Après la mise à niveau vers la version CBT, soyez patient et tolérez son instabilité et acceptez tous les risques qui pourraient en découler.

Même s’il s’agit d’une version bêta à accès restreint et très précoce, OnePlus souhaite évaluer au maximum le résultat. Celui-ci sera court et axé sur l’amélioration de la version finale de ce qui sera présenté avec Android 12.

Toute personne souhaitant postuler pour appartenir à cette version d’essai doit le faire via ce lien. La liste des postes vacants est, comme nous l’avons dit, courte et c’est pourquoi tous ceux qui veulent appartenir à la CBT doivent être rapides.

Comme il s’agit d’une version à court terme, une version de test ouverte devrait apparaître très bientôt. Il s’agit d’une autre étape importante pour OnePlus pour apporter Android 12 à de nombreux autres smartphones.